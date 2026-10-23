EN DIRECT. Budget 2027: les dernières infos

Fouzi Lekjaa, ministre de l’Économie, des Finances et de la Performance publique, présente les grandes lignes du projet de loi de finances 2027 lors de la réunion du Conseil de gouvernement, mardi 20 octobre 2026.

Vendredi 23 octobre 2026

19:00 - PLF 2027: voici comment se répartit le budget de la Défense

Le projet de loi de finances 2027 autorise 190,5 milliards de dirhams d’engagements par anticipation pour l’Administration de la défense nationale, contre 157 milliards en 2026. La masse salariale progresse de 5%, tandis que le compte d’affectation spéciale reste stable.

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18:30 - Le Maroc table sur plus de 1,8 milliard de m³ d’eau dessalée par an d’ici 2031

D’ici 2031, le Maroc entend produire plus de 1,8 milliard de m³ d’eau dessalée par an. Le gouvernement veut aussi bâtir une filière industrielle nationale, avec un taux d’intégration locale visé de 45 à 55% à moyen terme, selon la note de présentation du PLF.

Chantier de la station de dessalement de Dakhla. (S.Bouaamoud/Le360)

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18:15 - Barrages: le Maroc vise plus de 24 milliards de m³ de capacité à fin 2027

La capacité de stockage des barrages du Maroc devrait dépasser 24 milliards de mètres cubes (m³) à fin 2027, selon la note de présentation du projet de loi de finances. Le gouvernement prévoit aussi de lancer la construction d’un nouveau grand barrage et de surélever un second.

Les travaux du barrage Kheng Grou, 5ème plus grand du Maroc, affichent un taux d’avancement de 70%. (K.Sabbar/Le360)

18:00 - Réforme de l’IR: les nouveaux barèmes de 2027 à 2030, étape par étape vers un taux maximal de 30%

La réforme de l’Impôt sur le revenu repose sur un réaménagement progressif des tranches d’imposition. Le gouvernement entend ainsi passer du barème actuel à une grille simplifiée, tout en allégeant la charge fiscale des salariés. À terme, le nombre de tranches doit être ramené de six à trois, avec un taux marginal maximal fixé à 30%.

Lors de la présentation du projet de loi de finances (PLF) 2027 devant le Parlement, ce vendredi 23 octobre.

Le PLF 2027 prévoit une évolution par étapes des tranches de revenus et des taux applicables. Le seuil d’exonération de 60.000 dirhams sera maintenu sur toute la période couverte par les barèmes indiqués ci-dessous, tandis que les limites des tranches intermédiaires et le taux maximal évolueront progressivement.

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17:15 - Tous les salaires nets mensuels inférieurs à 10.000 DH seront exonérés de l’IR, confirme Lekjaa

La réforme de l’impôt sur le revenu (IR) prévoit l’exonération des salaires nets mensuels inférieurs à 10.000 dirhams, a annoncé Fouzi Lekjaa, ministre de l’Économie et des Finances, lors de la présentation du projet de loi de finances (PLF) 2027 devant le Parlement, ce vendredi 23 octobre. Cette annonce confirme l’information exclusive rapportée par Le360 sur les modalités de cette réforme, qui sera déployée progressivement entre 2027 et 2031.

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17:00 - Voici les documents du PLF

- Corps du Projet de Loi de Finances 2027

- Note de présentation du projet de la Loi de Finances 2027

- Rapport économique et financier

- Rapport sur les Etablissements et Entreprises Publics

- Rapport sur les services de l’Etat Gérés de Manière Autonome (SEGMA)

- Rapport sur les Comptes Spéciaux du Trésor

- Rapport sur la Dette publique

- Rapport sur le Budget axé sur les résultats tenant compte de l’aspect Genre

- Rapport sur les dépenses fiscales

- Rapport sur les Ressources Humaines

- Rapport sur la Compensation

- Note sur les dépenses relatives aux Charges Communes

- Rapport sur le foncier public mobilisé pour l’investissement

- Note sur la répartition régionale de l’investissement

16:00 - Plus de 34.000 postes seront créés, voici les départements bénéficiaires

Le gouvernement veut créer 34.454 postes budgétaires en 2027. Le ministère de l’Intérieur sera le mieux loti avec 14.200 postes, soit près de 42% des postes. La Défense nationale suit avec 5.500 postes, puis la Santé avec 5.400 postes. Ces trois départements captent près de 73% du total.

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15:00 - Fouzi Lekjaa présente le projet de loi de finances 2027 devant les deux Chambres du Parlement

Le ministre de l’Économie et des Finances et de la Performance publique, Fouzi Lekjaa, a présenté ce vendredi 23 octobre le projet de loi de finances (PLF) 2027 lors d’une séance plénière commune aux deux Chambres du Parlement, réunies au siège de la Chambre des représentants, conformément à l’article 68 de la Constitution.

Mercredi 21 octobre 2026

15:20 - Exclusif. Une réforme «historique» de l’Impôt sur le revenu: ce qui va changer pour les salariés dès 2027

Le gouvernement El Mansouri s’apprête à engager une refonte historique de l’impôt sur le revenu (IR), dont les premiers effets se feront sentir dès 2027. Seuil d’exonération relevé d’un coup de 40.000 à 60.000 DH par an, abattement pour frais professionnels porté de 25% à 45% et nouveau barème progressif à l’horizon 2031: la combinaison de ces mesures pourrait exonérer d’IR jusqu’à 87% des salariés du secteur privé. Un virage fiscal inédit, dont le coût est estimé à près de 20 milliards de dirhams sur cinq ans, qui vise à réduire la pression fiscale sur les salariés et à soutenir leur pouvoir d’achat.

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Mardi 20 octobre 2026

16:00 - PLF 2027: le Conseil de gouvernement adopte le projet avant son dépôt au Parlement

Réuni ce mardi 20 octobre sous la présidence de Fatima Ezzahra El Mansouri, le Conseil de gouvernement a adopté le projet de loi de finances pour l’exercice 2027. Le texte doit désormais être déposé à la Chambre des représentants, conformément au calendrier fixé par la loi organique relative à la loi de finances.

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Samedi 17 octobre 2026

17:00 - Le roi Mohammed VI préside un Conseil des ministres consacré au projet de loi de finances

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, a présidé, samedi au Palais royal à Rabat, un Conseil des ministres, indique un communiqué du Cabinet Royal.

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