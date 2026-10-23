PLF 2027: tous les salaires nets mensuels inférieurs à 10.000 DH seront exonérés de l’IR, confirme Lekjaa

Le ministre a également confirmé le relèvement du seuil annuel du revenu net exonéré de 40.000 à 60.000 dirhams, ainsi que la réduction du nombre de tranches imposables de cinq à trois, avec des taux progressifs de 10%, 20% et 30%. Le taux marginal maximal sera ramené de 37% à 30%.

Comme nous le rapportions dans un précédent article, Lekjaa a affirmé que cette réforme doit porter à 87% la proportion des contribuables exonérés de l’IR.

Le gain mensuel devrait atteindre environ 500 dirhams en 2027 pour la majorité des salariés concernés. Son coût budgétaire est estimé à 5,5 milliards de dirhams.

Nous y reviendrons.