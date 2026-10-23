Economie

PLF 2027: tous les salaires nets mensuels inférieurs à 10.000 DH seront exonérés de l’IR, confirme Lekjaa

Fouzi Lekjaa, ministre de l'Economie et des finances.

La réforme de l’impôt sur le revenu (IR) prévoit l’exonération des salaires nets mensuels inférieurs à 10.000 dirhams, a annoncé Fouzi Lekjaa, ministre de l’Économie et des Finances, lors de la présentation du projet de loi de finances (PLF) 2027 devant le Parlement, ce vendredi 23 octobre. Cette annonce confirme l’information exclusive rapportée par Le360 sur les modalités de cette réforme, qui sera déployée progressivement entre 2027 et 2031.

Par Wadie El Mouden
Le 23/10/2026 à 17h14

Le ministre a également confirmé le relèvement du seuil annuel du revenu net exonéré de 40.000 à 60.000 dirhams, ainsi que la réduction du nombre de tranches imposables de cinq à trois, avec des taux progressifs de 10%, 20% et 30%. Le taux marginal maximal sera ramené de 37% à 30%.

Comme nous le rapportions dans un précédent article, Lekjaa a affirmé que cette réforme doit porter à 87% la proportion des contribuables exonérés de l’IR.

Le gain mensuel devrait atteindre environ 500 dirhams en 2027 pour la majorité des salariés concernés. Son coût budgétaire est estimé à 5,5 milliards de dirhams.

Nous y reviendrons.

Par Wadie El Mouden
Le 23/10/2026 à 17h14
#PLF 2027#Maroc#Finances publiques#IR#fiscalité

LEs contenus liés

Politique

Fouzi Lekjaa, le nouvel argentier du Royaume à l’épreuve de la performance publique

Politique

A Casablanca, Fouzi Lekjaa appelle à une forte participation et à une rupture avec la politique des promesses

Politique

Législatives 2026: Hay Hassani, ultime étape de la campagne électorale de Fouzi Lekjaa pour le PAM

Politique

Exclusif. Une réforme «historique» de l’Impôt sur le revenu: ce qui va changer pour les salariés dès 2027

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Gouvernement El Mansouri: dernières actus
2
LGV, autoroutes, aéroports: comment le Maroc entend financer les chantiers du Mondial sans peser sur le budget de l’État
3
Drones, munitions, usines: les vraies raisons de la nouvelle colère d’Alger contre Abou Dhabi
4
Sahara: comment la résolution 2026 sonne (également) la fin du Polisario et ouvre la voie au Mouvement sahraoui pour la paix
5
Émeutes en France: l’Algérie dans le viseur de l’Union européenne
6
Conflits d’intérêts: le gouvernement El Mansouri osera-t-il rouvrir les dossiers sensibles du dessalement et des carburants?
7
Sahara: le projet de résolution 2026 enterre la Minurso et scelle l’exclusivité du plan d’autonomie
8
Exclusif. Une réforme «historique» de l’Impôt sur le revenu: ce qui va changer pour les salariés dès 2027
Revues de presse

Voir plus