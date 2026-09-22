Politique

A Casablanca, Fouzi Lekjaa appelle à une forte participation et à une rupture avec la politique des promesses

Fouzi Lekjaa en campagne à Hay Hassani, à Casablanca le 22 septembre 2026. (A.et-Tahiry/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Abderrahim Et-Tahiry
Le 22/09/2026 à 21h23

VidéoFouzi Lekjaa a appelé, ce mardi 22 septembre à Hay Hassani, à Casablanca, à une forte participation au scrutin du 23 septembre. Pour le membre du bureau politique du PAM, cette échéance doit marquer une rupture avec une pratique politique fondée sur les promesses, et ouvrir la voie à davantage d’action et d’exécution face aux problèmes sociaux, économiques et à ceux liés à la jeunesse.

À la clôture de la campagne électorale du Parti authenticité et modernité (PAM), ce mardi 22 septembre à Hay Hassani à Casablanca, Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du parti, a appelé les électeurs à participer massivement au scrutin du 23 septembre.

«Votre vote demain est important», a-t-il déclaré devant les militants et sympathisants du PAM. Il a d’abord insisté sur la dimension politique de la participation électorale, estimant que les électeurs sont appelés à jouer un rôle direct dans la détermination de l’avenir du pays. «C’est vous qui déciderez du destin du Maroc et des Marocains», a-t-il affirmé.

Pour le responsable du PAM, le scrutin doit également permettre de déterminer les institutions qui auront la responsabilité de gérer les affaires des citoyens pendant les cinq prochaines années.

Fouzi Lekjaa a ainsi lié la participation électorale au choix du programme que son parti entend mettre en œuvre. «Si vous voulez le programme que nous allons mettre en œuvre avec sincérité et travail pour le Maroc et les Marocains, votez massivement», a-t-il déclaré.

Fouzi Lekjaa a ensuite présenté le scrutin comme un possible tournant dans la vie politique du Maroc. «Je pense que demain constituera un tournant dans le parcours politique marocain», a-t-il déclaré.

Lire aussi : PAM: Lekjaa sort la calculette et détaille le financement de son programme électoral

Dans ce cadre, il a appelé à «une rupture avec l’acteur politique qui se contente uniquement de faire des promesses», plaidant pour une orientation davantage centrée sur «la réalisation et l’exécution» pour traiter les problèmes sociaux, les questions liées à la jeunesse ainsi que les enjeux économiques.

Le responsable du PAM a, par ailleurs, porté son regard au-delà du prochain mandat. Selon lui, après 2031, le débat devrait s’ouvrir sur «une nouvelle génération de revendications», en particulier dans le domaine culturel.

Pour Fouzi Lekjaa, l’objectif consiste donc à régler d’ici 2031 les «fondamentaux du développement» afin de permettre au Maroc de consolider sa position de «pays émergent». Il a enfin appelé les électeurs à accorder leur confiance aux candidats du PAM.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Abderrahim Et-Tahiry
Le 22/09/2026 à 21h23
#Législatives#PAM#Politique#Fouzi Lekjaa#scrutin

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