Politique

À Ouarzazate, Fouzi Lekjaa fixe les priorités du PAM à l’horizon 2031

Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du PAM.

Par La Rédaction
Le 20/09/2026 à 14h18

VidéoFouzi Lekjaa a présenté, hier 19 septembre à Ouarzazate, plusieurs priorités qu’il estime devoir être traitées au cours des cinq prochaines années, dans le cadre de la tournée de campagne du PAM pour les législatives de 2026. Accès à l’eau, à l’électricité et aux routes, aide directe, protection sociale, emploi des jeunes, santé, éducation et rétablissement de la confiance, tous sont les thèmes abordés au cœur de son intervention.

En déplacement à Ouarzazate dans le cadre de la campagne électorale du PAM, Fouzi Lekjaa a insisté sur plusieurs besoins qu’il considère comme essentiels à satisfaire à l’horizon 2031. Pour lui, certaines problématiques liées aux services de base ne devraient plus se poser dans cinq ans. L’accès à l’eau, à l’électricité et aux routes figure parmi les priorités évoquées. «Il est impossible qu’en 2030, nous continuions à parler de choses essentielles comme celles-ci», déclare-t-il, estimant que ces besoins élémentaires doivent être réglés au cours des cinq prochaines années.

Sur le volet social, Fouzi Lekjaa a proposé de porter l’aide directe destinée aux familles concernées de 500 à 1.000 dirhams. Il a également plaidé pour une révision des critères d’éligibilité, afin qu’ils prennent davantage en compte le revenu réel des ménages plutôt que certaines dépenses ou possessions utilisées dans l’évaluation actuelle. La protection sociale, notamment la situation des veuves, a également été abordée lors de cette rencontre. L’objectif affiché est de renforcer les mécanismes permettant d’accompagner les catégories les plus vulnérables.

La jeunesse constitue un autre axe central de son intervention. Fouzi Lekjaa a insisté sur la nécessité de créer les conditions permettant aux jeunes de travailler et de construire leur avenir au Maroc, en participant directement à la création de richesse. «C’est leur pays, ils peuvent y travailler, y créer de la richesse et y vivre en toute dignité», affirme-t-il.

La santé et l’éducation ont également été présentées comme des composantes essentielles de la dignité du citoyen. Sur le terrain, les difficultés d’accès aux soins restent notamment liées, selon lui, à des situations où des établissements hospitaliers ne disposent pas des médecins ou des moyens nécessaires pour répondre aux besoins des patients.

Lire aussi : De la retraite aux salaires, Fouzi Lekjaa détaille le programme social du PAM à Agadir

Fouzi Lekjaa a enfin placé la question de la confiance entre citoyens et responsables publics au centre de son intervention. Il a appelé à établir un véritable contrat entre les deux parties, accompagné d’une obligation de rendre des comptes. «Rétablir la confiance entre nous et vous est un contrat dont nous serons tenus responsables», déclare-t-il.

Cette démarche est, selon lui, liée à une ambition plus large: faire avancer les différentes régions du pays au même rythme, avec davantage de croissance et de développement. Une orientation résumée par l’expression: «Le Maroc à une seule vitesse».

Par La Rédaction
Le 20/09/2026 à 14h18
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