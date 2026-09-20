Ahfir-Saïdia: les travaux de la route nationale n°17 touchent à leur fin

Les derniers travaux sur la route nationale n°17 sont désormais en cours. La route qui relie Ahfir à Saïdia constitue un passage important entre l’intérieur de la région de l’Oriental et sa façade méditerranéenne, notamment la station balnéaire de Saïdia. Elle s’inscrit également dans un itinéraire reliant Oujda à Nador, via Saïdia et Ras El Ma.

Le projet, supervisé par le ministère de l’Équipement et de l’Eau, a nécessité une enveloppe globale de 36 millions de dirhams, entièrement financée par le département de tutelle. Pour les responsables du chantier, l’enjeu est de remettre à niveau un axe qui connaît une circulation particulièrement dense, notamment durant l’été et les périodes de vacances.

«Ce projet cherche principalement à réhabiliter cet axe routier vital, qui connaît une forte activité touristique, particulièrement pendant la saison estivale et les périodes de vacances, tout en renforçant la liaison routière entre Oujda et Nador», déclare Mohamed Hakimi, directeur provincial de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau à Berkane.

Au-delà de la chaussée, le chantier porte également sur plusieurs composantes liées à l’infrastructure routière. Il s’agit notamment d’améliorer la qualité du service offert aux usagers, de réhabiliter les ouvrages d’art associés à la route et de renforcer les conditions de sécurité pour les automobilistes.

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«L’intervention vise également à améliorer la qualité des services, à réhabiliter les ouvrages d’art liés à la route et à renforcer les conditions de sécurité routière pour ses usagers», ajoute le responsable provincial, soulignant le caractère stratégique de cet axe qui traverse une partie importante de l’Oriental et assure une liaison vers la zone frontalière.

Sur le terrain, le rythme des travaux s’accélère à mesure que le chantier approche de son terme. Les équipes poursuivent les interventions restantes afin de respecter le calendrier prévu et de permettre la remise en circulation de l’axe dans ses nouvelles conditions. «Les travaux avancent conformément au programme établi et à un rythme régulier. Le taux d’avancement atteint actuellement environ 90%», confirme Khalid Kostani, chef de chantier au sein de l’entreprise chargée de la réalisation du projet.

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Ce niveau d’avancement marque l’entrée du chantier dans sa dernière phase. Une fois les dernières opérations achevées, les usagers pourront emprunter un axe réhabilité, avec l’objectif d’améliorer les conditions de déplacement sur cette liaison très sollicitée.

À travers ce projet, la mise à niveau de la RN17 vient renforcer progressivement le réseau routier de l’Oriental, sur un itinéraire appelé à accompagner les flux touristiques et économiques entre Oujda, Saïdia et Nador. Le chantier s’inscrit ainsi dans les efforts engagés pour adapter les infrastructures routières aux besoins de mobilité et au développement que connaît la région.