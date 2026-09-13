Autoroute Nador West Med: le chantier approche de son achèvement, 95% des travaux réalisés

À quelques kilomètres seulement de Nador West Med, les travaux de l’autoroute reliant le futur port au réseau national avancent rapidement. Le troisième tronçon affiche désormais un taux d’avancement de plus de 95%, et les équipes s’attellent aux dernières opérations avant sa mise en service.

Long de 27 kilomètres, ce tronçon relie la route nationale n°2, au niveau de Driouch, à la route nationale n°16. Son extrémité se trouve à seulement 8 kilomètres du complexe portuaire Nador West Med.

«Nous sommes actuellement en train de réaliser les travaux de signalisation horizontale et verticale, ainsi que les dernières préparations techniques et fonctionnelles, en vue de l’exploitation prochaine de ce tronçon», explique Ilyas El Mouden, représentant du maître d’ouvrage à la Société nationale des autoroutes du Maroc.

Plus au sud, les travaux se poursuivent sur le deuxième tronçon, qui relie la route nationale n°2 à Saka sur 40 kilomètres. Avec un taux d’avancement de 8%, cette partie du chantier en est encore à ses débuts.

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Le chantier a déjà nécessité le déplacement de près de 11 millions de mètres cubes de terre, un travail titanesque dicté par la rudesse du relief et la complexité des ouvrages de génie civil.

Le tracé comprend également 22 ouvrages d’art, dont six ouvrages majeurs destinés notamment au franchissement des oueds, ainsi que 16 ouvrages de franchissement, avec des passages inférieurs et supérieurs. Ces infrastructures doivent notamment permettre d’assurer la continuité du tracé et la sécurité des usagers.

Le projet mobilise par ailleurs une expertise entièrement marocaine, des entreprises de construction aux bureaux d’études, en passant par les laboratoires techniques et les équipes chargées du contrôle et du suivi des travaux. La conception, la réalisation et le suivi du chantier reposent ainsi sur des entreprises et des compétences nationales.

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Au total, cette liaison autoroutière représente un investissement de 7,8 milliards de dirhams. Avec l’achèvement imminent du tronçon entre Driouch et Nador West Med, le futur port va ainsi se rapprocher du réseau autoroutier national.

La mise en service de ce tronçon constituera une première étape dans cette connexion. Elle doit faciliter les flux routiers et logistiques autour du complexe portuaire, contribuer au désenclavement de la région et renforcer son attractivité.

À terme, cette nouvelle liaison doit accompagner la montée en puissance de Nador West Med et soutenir le développement économique de la région de l’Oriental.