Larache: un important incendie ravage la forêt de Kalaïyine, les FAR et trois Canadair à pied d’œuvre

Des avions Canadair et des équipes au sol mobilisés pour lutter contre l’incendie qui s’est déclaré dans la forêt de Kalaïyine, dans la province de Larache.

Des éléments des Forces armées royales (FAR) ont été déployés sur le terrain pour renforcer les équipes engagées dans les opérations d’extinction. Ils interviennent aux côtés des éléments de la Protection civile, de la Gendarmerie royale, des Forces auxiliaires, des autorités locales ainsi que des services des eaux et forêts.

Sur le front aérien, trois avions Canadair poursuivaient samedi soir leurs rotations au-dessus des différents foyers encore actifs. Les opérations sont rendues particulièrement difficiles par les vents forts qui soufflent sur le nord du Royaume depuis vendredi, ainsi que par les températures élevées enregistrées dans la région.

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Selon les autorités locales, plusieurs foyers restent actifs dans la forêt, située à proximité du site historique de Lixus. La progression des flammes vers certaines habitations et douars a conduit à l’évacuation de plusieurs habitants, afin de prévenir tout risque pour leur sécurité.

Au sol, les équipes d’intervention sont également appuyées par des camions-citernes et différents moyens logistiques. Des jeunes de la région de Sahel et des localités voisines participent eux aussi aux opérations aux côtés des équipes spécialisées.

حريق مهول ضواحي العرائش

Les efforts se concentrent notamment sur la protection des zones résidentielles et sur la prévention d’une nouvelle propagation du feu. L’incendie a déjà ravagé d’importantes superficies de végétation et d’arbres, causant des dégâts matériels dans la forêt et ses environs.

Dans le même temps, la Gendarmerie royale et les services de sécurité ont décidé de fermer provisoirement la route provinciale reliant Larache à la commune de Sahel, à proximité de l’entrée de la station touristique de Lixus. Cette mesure vise à sécuriser la circulation alors que les flammes se rapprochent de certains secteurs de l’axe routier.