TVA numérique: Netflix, Google, Apple, OpenAI… comment le Maroc fait entrer les géants du Web dans le radar du fisc

Les géants du Web commencent à appliquer la TVA marocaine sur leurs services proposés aux consommateurs établis au Maroc. Une trentaine de plateformes numériques internationales seraient concernées.

Le changement commence désormais à être visible sur les factures et les transactions des utilisateurs marocains. TikTok affirme être immatriculé à la TVA au Maroc et précise appliquer 20% de TVA aux clients marocains qui ne communiquent pas un ICE valide.

Apple a annoncé le 27 août que la TVA de 20% introduite au Maroc était désormais prise en compte dans les revenus liés aux applications et achats intégrés éligibles, en précisant qu’Apple collecte et reverse les taxes applicables au Maroc.

Google indique également être responsable de déterminer, facturer et reverser la TVA sur les applications payantes et les achats intégrés effectués par des clients marocains.

Chez OpenAI, la TVA marocaine de 20% est collectée depuis le 1er août sur les services taxables fournis à des clients établis au Maroc et non assujettis à la TVA. Spotify mentionne également désormais la TVA dans les prix de certains abonnements proposés aux utilisateurs marocains.

La taxation des prestations numériques n’est pas une nouvelle taxe créée spécifiquement pour les plateformes étrangères. La TVA était déjà due. Ce qui change, c’est le mécanisme permettant à l’administration fiscale de la récupérer directement auprès des prestataires non résidents.

Pour comprendre cette réforme, il faut d’abord revenir au fonctionnement même de la TVA. Il s’agit d’un impôt sur la consommation, fondé sur le principe que le produit ou le service doit être taxé dans le pays où il est consommé.

Lorsqu’un consommateur marocain achète un produit à l’étranger et l’importe au Maroc, la TVA est acquittée à l’importation. À l’inverse, lorsqu’une entreprise marocaine exporte un produit ou un service, elle ne facture pas la TVA marocaine. La taxation relève du pays de consommation.

Le problème devient beaucoup plus complexe lorsqu’il ne s’agit plus d’un bien physique, mais d’un service numérique.

Un ordinateur acheté à l’étranger franchit une frontière. Il existe donc un point de passage physique permettant à l’administration de percevoir la taxe. Mais comment procéder lorsqu’un consommateur marocain achète un abonnement à une plateforme américaine, écoute de la musique sur une plateforme étrangère, regarde une série sur un service de streaming ou achète une application depuis son téléphone?

Le fournisseur peut vendre directement au consommateur marocain sans disposer d’une filiale, d’une succursale ou même d’une présence physique au Maroc. C’est précisément cette dématérialisation qui a longtemps constitué la difficulté.

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Le Maroc a commencé à traiter cette problématique dans le cadre de la loi de finances 2024, en faisant évoluer les règles de territorialité de la TVA afin de les adapter aux prestations numériques. La logique retenue est celle de la résidence habituelle du consommateur.

Le dispositif a ensuite été précisé par le décret n° 2.25.862, tandis que la DGI a mis en ligne, en mai 2026, le téléservice dédié aux fournisseurs étrangers de services numériques, avec des démarches ouvertes à partir du 11 juin 2026. C’est dans ce cadre que le dispositif a commencé à produire ses premiers effets concrets dans les facturations à partir de juillet 2026.

Autrement dit, lorsqu’un service numérique est consommé par une personne dont la résidence habituelle se trouve au Maroc, la prestation est considérée comme consommée au Maroc, même si le fournisseur est établi à l’étranger et même si le consommateur utilise le service depuis un autre endroit.

La réforme permet ainsi de résoudre une première question: dans quel pays la TVA doit-elle être acquittée? La réponse est le Maroc lorsque le service est réputé y être consommé.

Mais une deuxième difficulté subsistait: qui va effectivement collecter et reverser cette TVA lorsque le fournisseur n’a aucune présence physique dans le pays? C’est là que le nouveau dispositif entre en jeu.

Pour une entreprise étrangère ne disposant d’aucune implantation au Maroc, l’administration fiscale ne pouvait pas utiliser les mécanismes classiques de contrôle et de recouvrement comme elle le ferait avec une entreprise établie sur le territoire.

Avant la mise en place du nouveau système, les plateformes pouvaient donc fournir leurs services directement aux consommateurs marocains, tandis que la DGI ne disposait pas d’un mécanisme aussi simple pour identifier ces opérateurs, les pousser à s’immatriculer, déclarer leurs opérations et récupérer la TVA correspondante.

Deux catégories de clients, deux mécanismes

Les grandes plateformes ont en réalité deux grandes catégories de clients: les professionnels et les particuliers.

Pour les entreprises marocaines assujetties à la TVA, le mécanisme existait déjà dans une large mesure à travers l’autoliquidation.

Prenons l’exemple d’une banque marocaine qui achète une prestation publicitaire à Google ou à une autre plateforme étrangère. La plateforme peut facturer cette prestation hors TVA marocaine. C’est alors l’entreprise marocaine qui applique elle-même la TVA et la reverse à la DGI selon les règles de l’autoliquidation.

Dans ce schéma, l’administration fiscale dispose d’un interlocuteur établi au Maroc, à savoir l’entreprise cliente.

Le problème est tout autre lorsqu’un particulier marocain souscrit directement à un abonnement numérique auprès d’une société étrangère.

Le consommateur ne peut évidemment pas jouer le rôle d’un professionnel assujetti chargé d’autoliquider la TVA à chaque abonnement Netflix, Spotify ou autre service numérique. Il fallait donc déplacer le mécanisme de collecte vers le prestataire étranger lui-même. C’est l’une des principales innovations du dispositif.

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Grâce à la coopération internationale, notamment avec l’OCDE et le FMI, la DGI a pu mettre en place une plateforme permettant aux prestataires numériques non résidents de s’identifier et d’accomplir leurs obligations fiscales à distance.

L’enjeu était de proposer aux grandes plateformes un environnement qu’elles connaissent déjà dans d’autres pays. Le prestataire étranger n’a donc pas nécessairement besoin d’installer une filiale au Maroc ou de recourir à une structure locale pour effectuer ses obligations liées à la TVA. Il peut s’identifier en ligne, déclarer les opérations concernées et procéder au paiement de la taxe, notamment en devises, depuis son siège à l’étranger. Selon nos informations, une trentaine de plateformes sont concernées par le dispositif.

Le système a été préparé en amont de son entrée en vigueur, avec des échanges et des réunions avec les principales plateformes internationales. Des formations et travaux techniques ont également été menés afin d’adapter l’outil aux règles fiscales marocaines. L’expérience a commencé à produire ses premiers effets depuis l’été 2026. Les annonces publiées ces dernières semaines par les grandes plateformes montrent que le dispositif est désormais opérationnel.

Qui paie réellement?

Le principe reste celui de toute TVA. Celle-ci est supportée in fine par le consommateur. Mais cela ne signifie pas automatiquement que toutes les plateformes vont augmenter leurs tarifs de 20%. Tout dépend de leur politique commerciale et de la manière dont elles intègrent la taxe dans leurs prix. Une plateforme peut décider de maintenir son prix TTC en absorbant tout ou partie de la taxe. Une autre peut l’ajouter au prix payé par le consommateur.

La TVA apparaît donc comme une composante fiscale de la transaction, mais son impact final sur le prix dépend de la politique tarifaire de chaque plateforme. Pour le consommateur marocain, le changement le plus visible est donc l’apparition de la TVA sur la facture ou le reçu, lorsqu’elle est applicable.

Pour la DGI, l’objectif immédiat n’est pas présenté comme une opération destinée à créer brutalement une nouvelle source massive de recettes. L’enjeu est d’abord celui de l’élargissement de l’assiette fiscale.

Des prestations consommées au Maroc génèrent désormais une TVA qui peut être identifiée, déclarée et recouvrée par un mécanisme adapté à la réalité des entreprises numériques internationales. Et contrairement aux impôts classiques, ces recettes peuvent être versées en devises par des sociétés établies à l’étranger.

Depuis les premières applications concrètes du dispositif, visibles à partir de juillet, les premières remontées de TVA au titre des prestations numériques commencent à se matérialiser. Le mécanisme permet ainsi de capter des recettes qui échappaient jusqu’ici, en partie, au radar du fisc, tout en générant des flux en devises.

À ce stade, il est encore trop tôt pour mesurer précisément l’impact de cette mesure sur les recettes de l’État et sur les avoirs extérieurs du pays. Le dispositif étant récent, il faudra attendre plusieurs mois pour disposer d’un recul suffisant et mesurer l’ampleur réelle de ces nouvelles rentrées fiscales et des flux de devises qu’elles génèrent.

Comment contrôler le respect du dispositif?

Une question se pose toutefois. Comment s’assurer que les plateformes numériques respectent effectivement leurs obligations fiscales, alors qu’elles n’ont pas nécessairement de présence physique au Maroc?

L’un des principaux leviers dont dispose l’administration fiscale est, paradoxalement, l’image de marque de ces plateformes. Ces entreprises y accordent une importance considérable. Elles sont particulièrement attentives à leur réputation, à leur conformité réglementaire et à leurs relations avec les administrations des pays dans lesquels elles opèrent.

Un précédent permet d’illustrer cette logique de coopération entre l’administration fiscale et les plateformes internationales. Il y a quelques années, une plateforme internationale de réservation en ligne, qui avait élargi ses activités à la location de voitures, a commencé à proposer à ses clients des véhicules directement à l’aéroport. Son modèle consistait à louer elle-même les voitures auprès d’un prestataire spécialisé, avant de les proposer à ses propres clients.

La location de voitures au Maroc étant soumise à la TVA, la question du traitement fiscal de cette nouvelle activité s’est rapidement posée. Pour la réservation de chambres d’hôtel, la TVA faisait l’objet d’une autoliquidation par l’hôtel, qui la retenait à la source avant de la reverser au fisc. Mais dès lors que la plateforme louait directement les véhicules à des particuliers, ce mécanisme ne pouvait plus s’appliquer de la même manière. Bien qu’elle ne dispose d’aucune présence physique au Maroc, la plateforme a alors pris elle-même contact avec la Direction générale des impôts, par l’intermédiaire d’un expert-comptable, afin de clarifier sa situation fiscale.

La plateforme devait ainsi s’acquitter de la TVA sur ses opérations, mais pouvait également bénéficier du droit à déduction, puisqu’elle avait elle-même supporté la TVA lors de la location des véhicules auprès de son prestataire. L’administration lui a ainsi reconnu un droit à déduction sur les quatre années précédentes.

Cet exemple montre que le rapport entre le fisc et les grandes plateformes numériques ne repose pas uniquement sur les mécanismes classiques de contrôle et de recouvrement. Il s’appuie aussi sur leur réputation.

Pour les grands acteurs du numérique, la conformité fiscale devient ainsi un enjeu à part entière de leur présence sur le marché marocain. Une nouvelle étape est ainsi franchie dans la fiscalisation de l’économie numérique. Même sans présence physique, les géants du Web entrent désormais dans le champ de vision du fisc marocain. De quoi réduire progressivement les zones grises créées par la dématérialisation des échanges et mieux adapter la fiscalité à cette nouvelle réalité économique.