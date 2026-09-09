Société

Fusillade à Al Hoceima: contre les fake news, le Parquet rétablit les faits

Balance - justice

Face aux fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux au sujet de l’opération anti-criminalité menée le 7 septembre à Al Hoceima, le procureur général du Roi près la Cour d’appel d’Al Hoceima réagit pour replacer les faits dans leur contexte judiciaire et sécuritaire.

Par La Rédaction
Le 09/09/2026 à 06h54

Dans le cadre de la mise en œuvre de la disposition constitutionnelle relative au droit d’accès à l’information, et dans le souci du Ministère public d’informer l’opinion publique des données relatives à certaines affaires faisant l’objet d’un intérêt ou d’une couverture médiatique, le procureur général du Roi près la Cour d’appel d’Al Hoceima rétablit les faits sur la récente opération de lutte contre la criminalité.

Dans un communiqué rendu public hier mardi, il indique que le 7 septembre 2026, dans le cadre de la lutte contre le crime sous toutes ses formes et de l’interpellation de ses auteurs, les services de la police judiciaire tentaient d’interpeller un individu dangereux localisé au préalable. Ce dernier faisait l’objet de plusieurs avis de recherche au niveau national, soupçonné d’avoir commis de multiples crimes liés au trafic de drogues dures, à la constitution d’une bande criminelle, à l’organisation de l’immigration illégale et à une tentative de meurtre avec usage d’une arme à feu.

Lors de la tentative d’interpellation, le suspect a fait usage d’un fusil de chasse à l’encontre des éléments des forces de l’ordre. Un policier a été mortellement touché par balle. Deux gendarmes ont également été blessés à des degrés divers de gravité, ainsi qu’un civil. En riposte, le suspect recherché a été touché par balle à la jambe suite à l’usage de l’arme de service dans le cadre de la légitime défense, ce qui a nécessité son transfert à l’hôpital pour y recevoir des soins, sous surveillance policière.

Lire aussi : Abdellatif Hammouchi accorde une promotion exceptionnelle à titre posthume au policier Hamza El Zaam, martyr du devoir

Il convient de signaler que pendant que le suspect était encerclé dans une habitation et sommé de se rendre, plusieurs individus appartenant à la même bande criminelle ont tenté d’intervenir à bord de deux véhicules pour empêcher les forces de l’ordre de poursuivre l’opération d’interpellation. Ils ont fait usage d’un fusil de chasse en tirant en direction des éléments de la police judiciaire. Ces derniers ont néanmoins réussi à intercepter le suspect principal ainsi que deux autres personnes, appréhendées ultérieurement alors qu’elles se rendaient dans une clinique, et placées à leur tour sous surveillance policière.

L’intervention des services de la police judiciaire a également permis la saisie de l’arme à feu utilisée par le suspect principal, ainsi que d’un drone, précise le procureur général du Roi près la Cour d’appel d’Al Hoceima. Le Ministère public confirme le caractère infondé des informations circulant sur certains réseaux sociaux concernant cet incident, que certains tentent de mauvaise foi de sortir de son contexte lié à la lutte contre la criminalité.

Le Ministère public réaffirme sa détermination à appliquer rigoureusement la loi pour faire face à toutes les manifestations de la criminalité, préserver la sécurité des citoyennes et des citoyens et garantir leur sûreté, y compris celle des forces de l’ordre qui sacrifient leur vie à cette fin. Les suites légales nécessaires seront données dès la finalisation des enquêtes judiciaires.

Par La Rédaction
Le 09/09/2026 à 06h54
#Al Hoceima#DGSN#Trafic de drogue#Crime organisé

LEs contenus liés

Politique

Extradition de deux narcotrafiquants vers la Suède: Stockholm salue l’efficacité de la coopération sécuritaire avec la DGSN

Politique

Le pôle DGSN-DGST dément formellement tout piratage de ses systèmes informatiques et de ses bases de données

Politique

Proximité et efficacité sécuritaire: la DGSN équipe Fès, Nador et Laâyoune de nouvelles installations de pointe

Société

La DGSN inaugure le nouveau siège de la brigade de police touristique à Fès

Articles les plus lus

1
Un drapeau marocain brûlé près du Santiago Bernabéu, symptôme du racisme qui gangrène le football espagnol
2
Une journée de bruit et de fureur à Casablanca
3
TVA numérique: Netflix, Google, Apple, OpenAI… comment le Maroc fait entrer les géants du Web dans le radar du fisc
4
Conclusion, avec la bénédiction du Roi, de l’acte de mariage de Moulay Driss Filali, fils de la princesse Lalla Meryem, avec la jeune Ahlam Oumha
5
Le roman d’espionnage d’ABC sur Mehdi Hijaouy à l’épreuve des faits: le naufrage
6
Après la gifle Aïssiou en Espagne, la claque Daoud en France: les tribunaux européens font échec aux manœuvres judiciaires d’Alger
7
Fusillade à Al Hoceima: contre les fake news, le Parquet rétablit les faits
8
L’Algérie et le Sahel: l’amorce d’une nouvelle diplomatie algérienne?
Revues de presse

Voir plus