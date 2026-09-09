Fusillade à Al Hoceima: contre les fake news, le Parquet rétablit les faits

Dans le cadre de la mise en œuvre de la disposition constitutionnelle relative au droit d’accès à l’information, et dans le souci du Ministère public d’informer l’opinion publique des données relatives à certaines affaires faisant l’objet d’un intérêt ou d’une couverture médiatique, le procureur général du Roi près la Cour d’appel d’Al Hoceima rétablit les faits sur la récente opération de lutte contre la criminalité.

Dans un communiqué rendu public hier mardi, il indique que le 7 septembre 2026, dans le cadre de la lutte contre le crime sous toutes ses formes et de l’interpellation de ses auteurs, les services de la police judiciaire tentaient d’interpeller un individu dangereux localisé au préalable. Ce dernier faisait l’objet de plusieurs avis de recherche au niveau national, soupçonné d’avoir commis de multiples crimes liés au trafic de drogues dures, à la constitution d’une bande criminelle, à l’organisation de l’immigration illégale et à une tentative de meurtre avec usage d’une arme à feu.

Lors de la tentative d’interpellation, le suspect a fait usage d’un fusil de chasse à l’encontre des éléments des forces de l’ordre. Un policier a été mortellement touché par balle. Deux gendarmes ont également été blessés à des degrés divers de gravité, ainsi qu’un civil. En riposte, le suspect recherché a été touché par balle à la jambe suite à l’usage de l’arme de service dans le cadre de la légitime défense, ce qui a nécessité son transfert à l’hôpital pour y recevoir des soins, sous surveillance policière.

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Il convient de signaler que pendant que le suspect était encerclé dans une habitation et sommé de se rendre, plusieurs individus appartenant à la même bande criminelle ont tenté d’intervenir à bord de deux véhicules pour empêcher les forces de l’ordre de poursuivre l’opération d’interpellation. Ils ont fait usage d’un fusil de chasse en tirant en direction des éléments de la police judiciaire. Ces derniers ont néanmoins réussi à intercepter le suspect principal ainsi que deux autres personnes, appréhendées ultérieurement alors qu’elles se rendaient dans une clinique, et placées à leur tour sous surveillance policière.

L’intervention des services de la police judiciaire a également permis la saisie de l’arme à feu utilisée par le suspect principal, ainsi que d’un drone, précise le procureur général du Roi près la Cour d’appel d’Al Hoceima. Le Ministère public confirme le caractère infondé des informations circulant sur certains réseaux sociaux concernant cet incident, que certains tentent de mauvaise foi de sortir de son contexte lié à la lutte contre la criminalité.

Le Ministère public réaffirme sa détermination à appliquer rigoureusement la loi pour faire face à toutes les manifestations de la criminalité, préserver la sécurité des citoyennes et des citoyens et garantir leur sûreté, y compris celle des forces de l’ordre qui sacrifient leur vie à cette fin. Les suites légales nécessaires seront données dès la finalisation des enquêtes judiciaires.