Abdellatif Hammouchi accorde une promotion exceptionnelle à titre posthume au policier Hamza El Zaam, martyr du devoir

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi. DR

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a décidé d’accorder une promotion exceptionnelle à titre posthume au gardien de la paix Hamza El Zaam. Affecté à la brigade anti-gang de la sûreté régionale d’Al Hoceïma, le policier est décédé après avoir été atteint par balle lors d’une opération à Imzouren.

L’intervention, menée avec la Gendarmerie royale, visait un homme de 25 ans faisant l’objet de 20 avis de recherche à l’échelle nationale. Le mis en cause était recherché dans plusieurs affaires, notamment pour trafic de stupéfiants, tentative de meurtre, constitution d’une bande criminelle, séquestration et violences.

Lors de son interpellation, le suspect a opposé une forte résistance et ouvert le feu avec un fusil de chasse sur les forces de l’ordre. Hamza El Zaam a été grièvement atteint et a succombé à ses blessures lors de son transfert vers l’hôpital. Un technicien chargé de l’ouverture des portes a également été blessé.

Le suspect a finalement été maîtrisé et interpellé. Une enquête judiciaire a été menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les circonstances de l’affaire, les faits reprochés au suspect et ses éventuels liens avec des réseaux de trafic de stupéfiants, de psychotropes et de criminalité violente.