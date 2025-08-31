Société

Abdellatif Hammouchi rend hommage au policier d’Imouzzer, martyr du devoir, et apporte son soutien à sa famille

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, s’est rendu dimanche 31 août au domicile de la famille du policier décédé à Imouzzer lors de l’exercice de ses fonctions. À travers cette visite, il a présenté ses condoléances et annoncé un ensemble de mesures de soutien matériel et moral en faveur de la veuve et des enfants du défunt, promu à titre posthume au grade d’officier de police.

Par La Rédaction
Le 31/08/2025 à 12h13

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a effectué, ce dimanche 31 août, une visite au domicile de la famille du policier, martyr du devoir, décédé à Imouzzer à la suite d’une grave agression physique survenue alors qu’il accomplissait ses missions réglementaires.

À cette occasion, Hammouchi a présenté ses condoléances personnelles et sa compassion à la veuve du défunt, à ses quatre jeunes enfants, à son père ainsi qu’à l’ensemble de sa famille.

Lire aussi : Hammouchi en soutien aux veuves et parents de policiers décédés dans l’exercice de leurs fonctions

Cette visite a constitué un moment de solidarité et de réconfort envers les proches du défunt dans cette douloureuse épreuve, tout en exprimant la reconnaissance de la Sûreté nationale pour les sacrifices de ce policier. Elle a également été l’occasion d’annoncer un soutien matériel et moral à sa veuve et à ses enfants orphelins, comprenant l’octroi d’une aide financière exceptionnelle, versée chaque année jusqu’à la fin de leurs études universitaires, ainsi qu’une assistance à la veuve pour l’acquisition d’un logement, dans le cadre des initiatives sociales destinées aux familles de la Sûreté nationale.

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire avait déjà décidé, avant cette visite, d’accorder une promotion exceptionnelle au grade d’officier de police au défunt, avec tous les effets financiers afférents au profit de ses ayants droit. Il avait également veillé à assurer le soutien nécessaire lors des funérailles officielles et de l’inhumation du policier à sa dernière demeure.

#Abdellatif Hammouchi#DGSN-DGST#police

