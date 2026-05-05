Bryan Adams inaugure le Théâtre Royal de Rabat

Le Théâtre Royal de Rabat, évalué à 1,3 milliard de dirhams, a ouvert ses portes le 22 avril dernier, lors d’une cérémonie inaugurale de prestige en présence des Princesses Lalla Khadija, Lalla Meryem et Lalla Hasnaa, accompagnées de Brigitte Macron, Première dame de France. Situé sur les rives du Bouregreg, face à la Tour Hassan et au Mausolée Mohammed V, l’édifice conçu par l’architecte irako-britannique Zaha Hadid comprend une salle de concert de 1.800 places, un théâtre intimiste et un amphithéâtre extérieur pouvant accueillir 7.000 spectateurs.

C’est donc dans ce cadre exceptionnel que Bryan Adams foule ce soir une scène marocaine pour The Bare Bones Show, sa tournée acoustique mondiale. Loin des grandes productions de stades, ce spectacle propose une relecture épurée et intimiste du répertoire de l’artiste. Entièrement acoustique, le concert met en avant la musique dans sa forme la plus simple et la plus sincère, sans artifices scéniques. Sur scène, l’artiste est accompagné uniquement de sa guitare et du piano de Gary Breit.

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Avec près de quatre décennies de carrière, Bryan Adams demeure une figure incontournable de la musique internationale. Il a vendu plus de 100 millions de disques à travers le monde et publié 17 albums studio. Son parcours lui a valu trois nominations aux Oscars, cinq aux Golden Globes et une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

Bryan Adams à Casablanca

Le choix du Théâtre Royal comme cadre de substitution n’est pas anodin. Il consacre la nouvelle salle comme un lieu de rayonnement culturel international, à peine treize jours après son inauguration royale du 22 avril 2026. Cet emblème architectural et urbain unique en son genre ambitionne de hisser Rabat au rang des grandes destinations culturelles internationales, en droite ligne du programme «Rabat Ville Lumière, capitale marocaine de la culture».

La tournée marocaine de Bryan Adams se poursuivra le 6 mai à Tanger au Palais des Arts et de la Culture et le 7 mai à Casablanca au Complexe Mohammed V.