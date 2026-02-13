Bryan Adams en concert acoustique à Rabat et Tanger

Bonne nouvelle pour les fans de Bryan Adams. À 66 ans, le chanteur et compositeur canadien inclut le Maroc dans sa tournée mondiale «The Bare Bones Show», avec deux dates exclusives: le 5 mai au Théâtre Mohammed V et le 6 mai au Palais des Arts et de la Culture.

À rebours des grandes scènes et des productions spectaculaires, «The Bare Bones Show» mise sur la sobriété et l’authenticité. Entièrement acoustique, le spectacle offre une relecture épurée du répertoire de l’artiste, mettant la musique à nu, sans artifices scéniques. Sur scène, Bryan Adams est accompagné uniquement de sa guitare et du pianiste Gary Breit, fidèle collaborateur, dans une configuration minimaliste qui privilégie l’émotion brute et la proximité avec le public.

Fort de près de quatre décennies de carrière, l’auteur de nombreux titres devenus cultes revisite ses classiques dans leur essence originelle. Ce format intimiste permet de redécouvrir ses chansons sous un angle nouveau, plus personnel, dans une atmosphère chaleureuse et suspendue dans le temps.

En intégrant Rabat et Tanger à sa tournée mondiale, Bryan Adams ne fait pas qu’ajouter deux dates à son calendrier: il consacre le Maroc comme escale incontournable des grandes scènes internationales. Pour le public marocain, ces concerts s’annoncent comme des instants d’exception — rares, intenses et profondément fédérateurs — au plus près d’une légende vivante du rock, dont chaque accord promet de transformer la soirée en souvenir impérissable.