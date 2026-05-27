Le Roi félicite l’alpiniste mondiale Nawal Sfendla pour l’ascension en une seule poussée des monts Everest et Lhotse

«Nous avons appris avec une immense fierté ton remarquable exploit sportif en réussissant l’ascension des monts adjacents de l’Everest et du Lhotse, une première pour une femme marocaine d’escalader ces deux sommets mondiaux en une seule poussée», écrit le Souverain dans ce message.

Le Roi félicite, à cette occasion, l’alpiniste pour avoir pu réaliser cette performance mondiale et hisser tout haut les couleurs nationales, fruit de ses efforts soutenus et de sa forte détermination, confirmant ainsi la compétence et la capacité de la femme marocaine à relever les défis dans les différents domaines, et l’ambition et la volonté de la jeunesse marocaine de réaliser davantage d’exploits lors des compétitions sportives continentales et internationales.

Le Souverain réitère, dans ce message, ses félicitations à l’alpiniste marocaine pour cet honorable exploit sportif, qui vient s’ajouter aux performances qu’elle avait réalisées, en réussissant l’ascension des plus hauts sommets du monde, en Europe, en Amérique et en Asie, ce qui traduit la volonté, la patience et la détermination dont elle s’imprègne.

Le Roi implore le Très-Haut d’accorder à l’alpiniste mondiale Nawal Sfendla plein succès et réussite et davantage de distinctions et de réalisations dans sa carrière sportive, tout en l’assurant de Sa Haute Sollicitude et de Sa Haute Bienveillance.