Aïd al-Adha: l’électroménager en ébullition avant la fête

À l’approche de l’Aïd al-Adha, les ménages marocains se tournent en nombre vers l’achat de réfrigérateurs et de congélateurs afin d’anticiper les besoins liés à la conservation de la viande sacrificielle.. Dr

Avant même que les familles ne se procurent les bêtes destinées à l’Aïd al-Adha, elles s’empressent de s’équiper en appareils de conservation. «Réfrigérateurs et congélateurs deviennent ainsi les stars des rayons des grandes surfaces et des magasins spécialisés», indique le quotidien Assabah dans son édition du mardi 26 mai. «Durant la semaine précédant la fête, nous avons constaté une affluence record dans nos espaces dédiés à ces produits», confie un responsable d’une enseigne commerciale de Casablanca. Pour répondre à cette demande, les enseignes ont réaménagé leurs rayons et multiplié les offres promotionnelles: réductions, cadeaux, bons d’achat et même concours destinés aux clients ayant acheté ces équipements.

Les professionnels du secteur tablent sur un chiffre d’affaires en forte hausse. «Les ventes enregistrées pendant le Ramadan et l’Aïd représentent près de 30% de notre chiffre d’affaires annuel total», révèle un cadre d’une grande surface commerciale, cité par Assabah. Une manne qui pousse les distributeurs à innover dans leurs stratégies commerciales. Plusieurs marques ont ainsi signé des partenariats avec des institutions financières afin de faciliter l’acquisition de ces appareils. «Nous proposons des crédits sans intérêts ou avec des reports de paiement, afin d’alléger la charge financière des ménages en cette période de dépenses accrues», explique un responsable d’une société de financement.

L’ouverture du marché marocain aux importations en provenance d’Égypte et de Turquie a également joué un rôle clé dans cette dynamique. Grâce aux accords de libre-échange, les prix des réfrigérateurs ont enregistré une baisse significative, le prix moyen se situant désormais autour de 4.000 dirhams. «Les machines à laver automatiques, quant à elles, ont vu leurs tarifs chuter de 34%, leur prix moyen s’établissant désormais à environ 3.600 dirhams», précise un professionnel du secteur. Une tendance qui incite davantage les consommateurs à renouveler leurs équipements, voire à s’équiper de modèles plus performants.

«Au-delà des prix, les distributeurs misent sur la qualité et le service après-vente pour fidéliser leur clientèle», lit-on dans Assabah. «Le consommateur marocain est devenu plus exigeant en matière de qualité, ce qui nous pousse à proposer des produits haut de gamme à des prix compétitifs», souligne le directeur marketing d’une marque internationale, également cité par le quotidien. Les centres commerciaux organisent aussi des campagnes promotionnelles tout au long de l’année, encourageant les ménages à remplacer leurs anciens appareils par des modèles dotés de technologies innovantes.

Enfin, les acteurs du marché adaptent leurs stratégies en fonction des évolutions du secteur et des politiques commerciales de leurs concurrents. «Notre politique marketing est planifiée sur l’année, avec un budget dédié aux campagnes publicitaires et aux opérations promotionnelles. Cependant, nous restons flexibles afin d’ajuster nos actions en fonction des nouvelles tendances ou des initiatives de la concurrence», explique-t-il. Une approche qui permet de maintenir un équilibre entre attractivité des prix et satisfaction des clients, tout en capitalisant sur l’engouement saisonnier lié aux fêtes religieuses.