Applications de transport: le ministère de l’Intérieur rappelle l’obligation d’autorisation préalable

Face aux dysfonctionnements liés à l’utilisation des applications intelligentes dans le domaine du transport, le ministère de l’Intérieur a réaffirmé sa volonté de faire respecter l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il a rappelé que ces textes imposent l’obtention d’une autorisation préalable pour exercer l’activité de transport de personnes ou toute forme d’intermédiation dans ce secteur.

Répondant à une question écrite adressée par un parlementaire, le ministère a souligné que plusieurs sociétés opérant dans ce domaine s’emploient à promouvoir des pratiques de transport non autorisées en utilisant leurs applications, en violation manifeste des dispositions légales et réglementaires. «Malgré les avertissements adressés et les procédures judiciaires engagées devant les autorités compétentes, ces pratiques perdurent», rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mardi 26 mai.

Les services centraux du ministère, ainsi que les autorités provinciales, ont néanmoins affirmé leur pleine conscience des enjeux liés à l’adoption des nouvelles technologies comme levier de modernisation des services de transport. À cet égard, le ministère encourage et accompagne les initiatives exemplaires permettant la réservation immédiate ou anticipée de taxis via des applications téléphoniques, des plateformes numériques et des numéros de contact agréés.

Il soutient également les programmes et projets approuvés par les collectivités territoriales, les établissements de coopération intercommunale et les sociétés locales de développement, visant à améliorer les services de transport urbain. Par ailleurs, le ministère favorise l’adoption de systèmes et de techniques de gestion modernes propres à rehausser la qualité des prestations et à accroître l’efficacité opérationnelle.

«S’agissant de l’amélioration des services de taxis et des conditions de déplacement, le ministère a reconnu que le secteur demeure confronté à des contraintes et à des défis structurels», rapporte Al Ahdath Al Maghribia. Dans cette perspective, il mène actuellement une étude stratégique globale, dont la première phase a permis d’établir un diagnostic approfondi du système des taxis dans ses dimensions juridique, réglementaire et gestionnelle.

Cette étude vise également à formuler des propositions et à identifier les moyens susceptibles de développer, de réguler et d’améliorer la qualité du secteur, en s’inspirant des expériences internationales réussies et des bonnes pratiques.