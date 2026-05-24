Enquête: pour les Français, le Maroc est un partenaire stratégique et un allié privilégié, l’Algérie est une menace

Alors que les relations internationales de la France avec les pays du Maghreb suscitent régulièrement des débats, le Maroc se distingue par une image particulièrement positive auprès de l’opinion publique française. Selon la dernière enquête Toluna-Harris Interactive/MGH Partners, menée tous les cinq ans à l’approche des Présidentielles, 72% des Français considèrent qu’il est «une bonne chose» que la France entretienne des relations privilégiées avec le Royaume. Parmi eux, 19% estiment même que cette relation est «une très bonne chose». Ces chiffres placent le Maroc, avec d’autres pays de l’Union européenne, en tête des pays perçus favorablement par les Français.

L’un des enseignements majeurs de cette enquête réside dans la perception du Maroc comme un allié de la France. Ainsi, 40% des Français interrogés considèrent le Maroc comme un allié, un chiffre qui témoigne de la solidité des liens entre les deux pays. Cette perception est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans un contexte où les Français se montrent de plus en plus méfiants envers les autres États: près de 7 Français sur 10 estiment que la France devrait se méfier des autres pays. Dans ce paysage, le Maroc apparaît comme une exception, un partenaire fiable et stable. «En cinq ans, la perception des Français a profondément évolué. Alors que les États-Unis étaient en 2021 majoritairement perçus comme un allié, seul un tiers des Français les considère encore ainsi aujourd’hui. À l’inverse, le Royaume-Uni et l’Ukraine sont désormais davantage identifiés comme des alliés, tout comme les pays du Golfe (hors Iran) et le Maroc», lit-on dans cette enquête. En cinq ans, le Royaume a gagné 13 points.

Cette reconnaissance du Maroc comme allié s’explique par plusieurs facteurs structurels. Le Royaume est perçu comme un partenaire clé dans la lutte contre le terrorisme et l’immigration irrégulière. Les accords de coopération sécuritaire et militaire entre la France et le Maroc sont largement salués par l’opinion publique française, qui y voit un moyen efficace de renforcer la sécurité des deux pays. Avec plus de 800 entreprises françaises implantées au Maroc, le Royaume est le premier partenaire commercial de la France en Afrique. Les secteurs de l’automobile, des énergies renouvelables et des infrastructures sont particulièrement dynamiques, créant des emplois et des opportunités économiques des deux côtés de la Méditerranée. Dans une région souvent marquée par des tensions et des instabilités, le Maroc est perçu comme un acteur stable et fiable. Son rôle de médiateur dans les crises régionales, notamment en Afrique subsaharienne, est également reconnu par les Français.

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La perception favorable du Maroc ne se limite pas à une frange spécifique de la population française. Elle transcende les clivages politiques et générationnels, bien que certains écarts subsistent. L’adhésion à la relation privilégiée avec le Maroc est forte dans toutes les tranches d’âge, avec 64% des 18-24 ans et 77% des 65 ans et plus jugeant cette relation positive.

Si le Maroc bénéficie d’une image positive, celle de l’Algérie est désastreuse. Selon l’enquête, à peine la moitié (51%) des Français considèrent qu’il est «une bonne chose» que la France entretienne des relations privilégiées avec l’Algérie. Cette proportion cache des divisions profondes. Seuls 11% des Français jugent cette relation «une très bonne chose». En revanche, 26% la qualifient de «plutôt mauvaise chose» et 19% de «très mauvaise chose».

Mieux encore, seuls 17% des sondés considèrent l’Algérie comme un allié. Ceci, alors que 45% des Français voient en l’Algérie une menace. «Les pays européens sont majoritairement perçus comme des alliés pour la France, à l’inverse de la Russie et de l’Iran considérés comme des menaces. De manière plus nuancée, la Chine, l’Algérie, Israël et dans une moindre mesure les États-Unis sont davantage identifiés comme des menaces que comme des alliés», lit-on encore. Ces chiffres reflètent les tensions persistantes entre les deux pays, l’Algérie suscitant davantage la méfiance et la critique.

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Les résultats de l’enquête Toluna-Harris Interactive pour MGH Partners dessinent un portrait clair: tandis que le voisin est perçu comme une menace, le Maroc est vu comme un partenaire privilégié, un allié fiable et un acteur incontournable pour la France. Avec 72% de Français favorables à une relation privilégiée et 40% le considérant comme un allié, le royaume se distingue comme le pays d’Afrique le plus apprécié par l’opinion publique française. Le jugement positif sur la relation privilégiée entre la France et différents pays du continent diminue d’ailleurs pour nombre de pays d’Afrique tels que la Côte d’Ivoire (63%,-8), le Sénégal (64%,-9), le Congo (58%,-4) ou le Mali (50%,-8).

Cette perception reflète une réalité: le Maroc a su construire une relation équilibrée et mutuellement avantageuse avec la France, basée sur la confiance, la coopération et des intérêts communs. Dans un contexte international marqué par les tensions et les incertitudes, le Maroc apparaît comme un partenaire rassurant, capable de répondre aux défis de demain. Une dynamique que les deux pays semblent déterminés à poursuivre, comme en témoignent les nombreux projets en cours et les déclarations récentes des dirigeants des deux nations.

Réalisé du 5 au 11 mai 2026 par Toluna Harris Interactive pour le cabinet MGH Partners auprès d’un échantillon représentatif de 1.240 Français, ce sondage mesure les priorités de la politique étrangère perçues par les citoyens. Avec un niveau de confiance de 95%, cette enquête, menée à l’approche de l’élection présidentielle, s’inscrit dans un contexte géopolitique marqué par les conflits en Ukraine, au Proche-Orient et les tensions avec l’Iran, dont les répercussions économiques ont directement affecté les Français. L’étude vise à évaluer l’évolution des perceptions depuis 2021, révélant un virage sécuritaire net au détriment des enjeux climatiques.