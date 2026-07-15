Football, pensée magique et théorie(s) du complot

Contre la superstition, contre la pensée magique, c’est un combat qu’il faut mener sans cesse parce que ces deux tares intellectuelles nous empêchent de nous développer pleinement pour devenir un pays qui compte dans la recherche scientifique et l’innovation technologique.

Mais au fait, qu’est-ce que la pensée magique? C’est le fait d’attribuer à un individu (soi-même ou autrui) le pouvoir d’intervenir dans la marche de l’univers, dans des évènements proches ou lointains, et cela sans aucune intervention directe, matérielle.

Un de mes amis, qui se trouve être mon homonyme (même prénom), m’a donné hier quelques exemples qui illustrent l’inanité de la pensée magique. Le Maroc a fait un beau parcours pendant la Coupe du monde mais il a fini par perdre contre la France. Pourquoi? Deux types d’analystes sont alors apparus:

Les premiers mettent en avant les qualités individuelles des joueurs français, parlent de tactique (fallait-il jouer sans avant-centre?), de pressing défaillant (alors qu’il avait été parfait contre le Brésil), de l’absence de deux titulaires blessés, de la fatigue physique engendrée par de longs déplacements, de remplacements effectués trop tard, etc.

Les seconds, largement majoritaires, ont mené une enquête autrement plus sérieuse.

1. H’mida, à Azemmour, avait regardé les premiers matchs du Maroc au café Bouaziz mais il a fait l’erreur d’aller visionner le choc contre la France au café Iraqi. Maudit H’mida! Le mountakhab gagne quand tu es chez Bouaziz, qu’avais-tu besoin de changer de boui-boui? C’est ta faute!

2. Abdelmoula avait ordonné à sa fille Wiyam (6 ans): «Va mettre comme d’habitude le maillot rouge de l’équipe nationale!» Le vêtement étant au sale, l’innocente a mis le maillot blanc. Résultat: défaite. Il ne faut pas chercher plus loin. Les consignes étaient pourtant claires. Wiyam, Wiyam!!

«La pensée magique est irrémédiablement erronée, illusoire, fausse toujours et partout; en revanche, les théories du complot peuvent se révéler correctes, dans de rares cas. » — Fouad Laroui

3. Selon certains experts diplômés de WhatsApp University, c’est le dossier judiciaire de Hakimi, et non ses hésitations pendant le match, qui nous a fait perdre. La France, par le truchement de ses juges, a exercé une pression sournoise sur notre meilleur joueur pour l’empêcher de briller.

4. Pour Bouazza, expert en géopolitique basé à Fqih Ben Salah, le résultat du match aurait été négocié entre Paris et Rabat. «Écoutez, les gars, on a reconnu officiellement que la Sahara marocain est marocain (belle lapalissade), on va y investir des milliards, bon, vous nous laissez filer en demi-finale, hein?» La preuve, c’est qu’une délégation française de haut niveau se rend à Rabat quelques jours après le match.

5. Pour Halima, qui exerce le noble métier de neggafa à El Hajeb, la FIFA voulait ses stars: une finale avec Mbappé attire plus de téléspectateurs qu’une finale avec Brahim. Le Maroc, malgré son classement dans l’élite mondiale, aurait dérangé le plan marketing. Halima sait que le football ne se joue pas sur un terrain gazonné mais dans une salle de réunion climatisée avec présentation PowerPoint, statistiques d’audience et contrats publicitaires signés sur place.

6. Autre explication: l’arbitre, toujours l’arbitre. Une faute de Doué non sifflée, une action litigieuse de Rabiot avant le but de M’bappé… Pour Abdelghafour, la preuve est faite: l’homme en noir était acheté (donc vendu), d’ailleurs il était Argentin, or, attends, son pays est en faillite, donc ils ont besoin d’argent, attends, ils sont pauvres, non?

Maintenant, juste pour voir qui suit et qui baye aux corneilles, une question: parmi ces six pseudo-explications, lesquelles relèvent de la pensée magique?

En fait, seules 1 et 2. Les quatre autres «explications» sont à ranger dans la catégorie «théorie(s) du complot». La différence est la suivante: la pensée magique est irrémédiablement erronée, illusoire, fausse toujours et partout; en revanche, les théories du complot peuvent se révéler correctes, dans de rares cas.

Commençons par nous débarrasser de la pensée magique parce qu’elle dresse un mur étanche entre nous et la pensée scientifique. Pour les théories du complot, qui sont coriaces, on verra plus tard. Chaque chose en son temps.