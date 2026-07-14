Espagne: les Marocains, première force de travail étrangère

Des migrants marocains font la queue devant le consulat général du Royaume du Maroc dans la perspective de régulariser leur situation à Bilbao, en Espagne, le 15 avril 2026. AFP or licensors

Avec 422.347 cotisants enregistrés auprès de la Sécurité sociale, le Maroc s’impose plus que jamais comme le premier pourvoyeur de main-d’œuvre étrangère en Espagne. «Cette importante présence marocaine illustre le rôle moteur joué par les travailleurs immigrés dans la péninsule Ibérique, où l’emploi des ressortissants étrangers vient de franchir un cap historique», écrit le magazine Finances News Hebdo.

Derrière la communauté marocaine, d’autres nationalités contribuent également à redessiner le paysage économique espagnol. La Roumanie figure au deuxième rang des pays d’origine avec 353.974 cotisants, talonnée par la Colombie avec 316.460 travailleurs. Le Venezuela et l’Italie se positionnent ensuite avec, respectivement, 239.892 et 223.500 affiliés, suivis par la Chine, qui en compte 133.500, le Pérou avec 122.633 et l’Ukraine avec 84.020 personnes. Ces données mettent en lumière la prédominance des pays tiers, hors Union européenne, qui représentent désormais près de 70% de l’ensemble de ces travailleurs, contre environ 30% pour les ressortissants de l’Union européenne.

Porté par cette diversité, l’emploi des ressortissants étrangers en Espagne a atteint le niveau record de 3,45 millions de travailleurs affiliés à la Sécurité sociale à la fin du mois de juin. Cette performance remarquable découle d’une accélération marquée au cours du mois, qui a vu l’enregistrement de 86.630 nouveaux cotisants. «Sur une année, le nombre d’affiliés étrangers a progressé de 350.163 personnes, soit un bond de 11,31%. Ce rythme de croissance s’avère particulièrement vigoureux lorsqu’on le compare à l’augmentation globale de l’emploi en Espagne, qui s’est limitée à 2,8 % sur la même période», note Finances News.

Cette vague d’affiliations a été largement favorisée par un processus exceptionnel de régularisation des migrants, entré en vigueur à la mi-avril. Au 30 juin, ce mécanisme administratif avait déjà permis l’intégration formelle de 159.097 nouveaux travailleurs au sein du système de protection sociale, contribuant ainsi à stabiliser de nombreux parcours professionnels.

La ministre de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, Elma Saiz, a salué cette dynamique en soulignant que l’apport de ces travailleurs étrangers soutient directement l’activité de branches stratégiques pour le pays, à commencer par l’agriculture, la construction, l’hôtellerie, les transports ou encore le secteur de la santé.

Sur le plan sectoriel, le mois de juin a été marqué par de fortes progressions dans l’hôtellerie ainsi que dans les activités liées à l’approvisionnement en eau, à l’assainissement et à la gestion des déchets. De leur côté, les nouvelles affiliations issues directement de la régularisation se sont concentrées en priorité dans l’hôtellerie, avec 38.776 nouveaux enregistrements, suivie du commerce avec 20.195 intégrations, des activités administratives avec 19.327 personnes et du secteur de la construction avec 18.310 nouveaux travailleurs.