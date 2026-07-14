Entretien. Le colonel Michael Gacheru décrypte les ambitions américaines derrière le nouveau centre militaire de Tan-Tan

Lors de la signature du mémorandum d’entente encadrant le futur Centre africain d’entraînement et d’expérimentation multidomaine, le 13 juillet 2026 à Stuttgart.

«L’AMTEC concrétise des décennies de collaboration entre le Maroc et les États-Unis», souligne le colonel Michael Gacheru, estimant que le mémorandum d’entente signé le 13 juillet à Stuttgart marque «une nouvelle étape fondée sur le partage des ressources et le progrès conjoint». Le futur centre, qui sera implanté à Tan-Tan, s’inscrit dans une dynamique de renforcement durable du partenariat stratégique entre Rabat et Washington, avec en ligne de mire la stabilité régionale.

Au-delà de sa dimension militaire, l’AMTEC ambitionne de devenir «un moteur de croissance économique et de progrès technologique» pour le Maroc et le continent. À travers une Académie des drones et un centre d’innovation, le projet vise à fédérer un écosystème associant forces armées, universités, startups et industrie de défense, autour du développement et de l’expérimentation de technologies de pointe.

Dans un contexte marqué par la montée des menaces au Sahel et en Afrique de l’Ouest, ce dispositif entend également favoriser l’émergence de réponses africaines aux défis sécuritaires. «L’objectif est de permettre aux partenaires africains d’assurer eux-mêmes leur sécurité», insiste le responsable américain, qui voit dans l’AMTEC et les perspectives offertes par African Lion 2027 un levier pour positionner le Maroc comme un hub régional d’innovation et de coopération stratégique.

Le colonel Michael Gacheru, chef de la Division de l’engagement régional au sein de l’US Africa Command.

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Le Maroc et les États-Unis entretiennent une coopération militaire étroite depuis plusieurs décennies. En quoi la création de l’Africa Multidomain Training and Experimentation Center (AMTEC) constitue-t-elle une nouvelle étape dans ce partenariat stratégique, et quel impact à long terme attendez-vous sur la sécurité régionale en Afrique?

L’AMTEC concrétise des décennies de collaboration entre le Maroc et les États-Unis. Il s’agit d’un partenariat fondé sur le partage des ressources, qui constitue un exemple de paix par la force, de responsabilité partagée et de progrès conjoints dans les domaines industriel et technologique. Notre objectif commun de créer un environnement stable favorisant la prospérité constitue le fondement de cette nouvelle étape.

L’AMTEC comprendra une Académie des drones ainsi qu’un Centre d’innovation et d’expérimentation. Au-delà de la coopération militaire, quelles opportunités ce projet offrira-t-il aux universités marocaines, aux chercheurs, aux startups et à l’industrie marocaine de la défense, en pleine expansion?

L’AMTEC n’est pas seulement un outil militaire; il constitue un futur moteur de croissance économique et de progrès technologique pour le Maroc, les États-Unis et l’ensemble de la région. Le centre offrira un environnement idéal permettant aux secteurs de la défense, des technologies et du monde universitaire des deux pays de tester, d’évaluer et d’améliorer des technologies émergentes en intégrant des experts et des institutions universitaires aux côtés d’opérateurs militaires au sein d’équipes pluridisciplinaires de conception, afin de favoriser l’innovation et la collaboration.

L’un des objectifs de l’AMTEC est de former du personnel marocain ainsi que des personnels issus d’autres pays africains partenaires. Selon vous, comment cette initiative contribuera-t-elle à promouvoir des solutions africaines aux défis communs en matière de lutte contre le terrorisme et de sécurité, notamment au Sahel et en Afrique de l’Ouest?

Aujourd’hui, l’épicentre du terrorisme mondial se trouve en Afrique. Les groupes terroristes ne reconnaissent pas les frontières nationales; les partenariats et la coordination sont donc essentiels pour faire face à ces menaces communes. L’AMTEC offrira un espace de collaboration où pourront se développer des relations de confiance ainsi que des capacités permettant aux nations africaines d’assurer elles-mêmes la sécurité de leur territoire et d’empêcher les groupes terroristes de s’étendre, recruter et mener leurs opérations.

L’Académie des drones permettra aux pays africains de travailler ensemble, à la fois en tant qu’apprenants et en tant qu’instructeurs, afin de renforcer leurs capacités en matière de petits systèmes aériens sans pilote (sUAS), tant au niveau national que régional, pour répondre aux menaces.

Afin de consolider des solutions dirigées par les Africains, le Centre d’innovation et d’expérimentation intégrera les enseignements tirés des conflits actuels pour co-développer et expérimenter des technologies émergentes, en mettant l’accent sur des solutions de lutte contre le terrorisme et de sécurité régionale qui soient peu coûteuses, évolutives et facilement déployables.

African Lion 2027 devrait servir de démonstrateur pour l’AMTEC, notamment en testant des systèmes intégrant l’intelligence artificielle, des plateformes autonomes et des technologies avancées de communication. Comment voyez-vous ces technologies émergentes transformer la coopération militaire entre les États-Unis et le Maroc, et quel rôle envisagez-vous pour le Maroc dans le développement de l’innovation à l’échelle du continent africain?

L’AMTEC n’est pas seulement un outil militaire; il constitue un futur moteur de croissance économique et de progrès technologique pour le Maroc et la région. La capacité du Maroc à accueillir une telle installation est démontrée par ses infrastructures existantes ainsi que par la compétence de son personnel.

Le Maroc et le Commandement des États-Unis pour l’Afrique entretiennent une relation solide, forgée au fil des années grâce à un partenariat durable et à des efforts conjoints en matière de sécurité. Le Maroc a accueilli plusieurs exercices militaires majeurs des États-Unis, notamment African Lion, le plus grand exercice militaire conjoint en Afrique, organisé depuis plus de 22 ans et réunissant 28 nations africaines.

L’AMTEC renforce encore davantage la position du Maroc en tant que leader régional en matière de sécurité, en offrant des possibilités de formation et d’innovation aux autres pays africains, tout en fournissant à l’industrie un partenaire fiable et compétent pour mener des projets conjoints d’innovation et développer des opportunités d’exportation. Cette initiative ouvre la voie au développement de nouvelles capacités à travers la région, au service de la sécurité comme du développement économique.

L’AMTEC devrait également créer de nouvelles opportunités de coopération entre les industries américaine et marocaine dans les domaines de l’innovation, des essais technologiques et des exportations. Quel message cet accord envoie-t-il quant à l’engagement à long terme des États-Unis envers le Maroc en tant que partenaire stratégique de confiance et futur pôle régional de l’innovation dans les domaines de la défense et des technologies?

Depuis les premiers jours de l’histoire des États-Unis, nos deux nations partagent un engagement commun en faveur de la paix. L’AMTEC illustre cette volonté commune de poursuivre notre coopération. Il offrira un espace dédié permettant de tester des opérations multidomaines avancées ainsi que des technologies émergentes destinées à renforcer la protection de nos deux pays, tout en stimulant le développement technologique et la croissance économique.