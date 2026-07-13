Aguerrissement en montagne à l’Oukaïmeden: le rite de passage des futurs officiers des FAR

Des éléments du 1er Bataillon des chasseurs de l’Atlas mobilisés à Toubkal. (Photo d'illustration)

Les élèves-officiers de la 4ème année de l’Académie royale militaire (ARM) de Meknès ont suivi, du 2 au 9 avril, un stage d’aguerrissement en milieu montagneux dans la région d’Oukaïmeden. Selon la dernière livraison de la Revue des FAR, ce stage doit transformer les élèves en chefs de section capables d’opérer dans des environnements variés, loin des salles de cours et des terrains d’entraînement habituels.

Lors de ce stage d’aguerrissement, les élèves-officiers mettent en pratique les connaissances théoriques acquises pendant leur formation, cette fois dans un environnement hostile et contraignant. L’exercice développe leur rusticité physique et mentale, deux qualités jugées indispensables pour de futurs chefs de section.

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Les activités programmées testent leur capacité à rester opérationnels malgré la fatigue, des conditions météorologiques difficiles et un relief exigeant. Rigueur, discipline et esprit d’adaptation restent les objectifs constants de l’entraînement, du premier au dernier jour du stage.

Escalade, rappel, glacier... un programme complet

Durant le stage, les élèves-officiers ont enchaîné plusieurs ateliers techniques, chacun ciblant une compétence précise. L’escalade sur parois rocheuses a renforcé leur confiance en eux, leur maîtrise gestuelle et leur capacité à évoluer en hauteur. Les exercices de descente en rappel leur ont permis d’acquérir les réflexes de sécurité indispensables en milieu vertical. Les ateliers de tyrolienne ont, quant à eux, développé leurs aptitudes au franchissement rapide des obstacles naturels.

Exercice de descente en rappel sur une paroi rocheuse

Les conditions hivernales ont ensuite offert un cadre propice à l’apprentissage de la marche en raquettes à neige et de la progression encordée sur glacier. Ces exercices demandent une endurance physique soutenue, une discipline collective stricte et une coordination précise entre les membres d’un même groupe. Les élèves-officiers ont également pratiqué la remontée sur corde fixe et le franchissement d’un parcours de type «via ferrata», deux disciplines qui mettent à l’épreuve leur engagement et leur rigueur technique.

Un moniteur du 1e BCA installe une auto-assurage lors d'un exercice de franchissement d'obstacle

Le stage s’est achevé par un exercice de synthèse en circuit fermé en montagne. Cet exercice a réuni l’ensemble des savoir-faire acquis pendant la semaine. Il a permis d’évaluer le degré d’assimilation des techniques enseignées, ainsi que la capacité des élèves-officiers à évoluer efficacement et en autonomie dans un environnement montagneux.

Le premier Bataillon des Chasseurs de l’Atlas aux commandes

L’encadrement du stage a été confié aux instructeurs de l’Annexe d’Instruction en haute montagne du premier Bataillon des Chasseurs de l’Atlas. Cette unité constitue la référence des Forces armées royales pour le combat en milieu montagneux. Tout au long du stage, ces cadres ont assuré un suivi rigoureux des participants, appuyés sur une expertise technique de haut niveau et une expérience opérationnelle solide.

Des éléments du 1er Bataillon des chasseurs de l’Atlas mobilisés à Toubkal.

Leur intervention s’est inscrite dans une démarche à la fois pédagogique et technique, destinée à garantir l’acquisition progressive des savoir-faire propres aux unités de montagne. Par leur maîtrise de la spécialité alpine, les instructeurs ont transmis leurs connaissances avec pragmatisme, précision et sens de l’exemple, dans un souci constant de sécurité et de qualité d’exécution.