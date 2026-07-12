Bouznika: des jet-skis défient une interdiction par arrêté préfectoral

Le dossier sensible des motomarine, communément appelées jet-skis, revient sur le devant de la scène à Bouznika. L’activité de ces engins bat son plein sur le littoral en dépit d’une décision préfectorale qui en interdit formellement l’usage dans la zone balnéaire. Cette mesure réglementaire, prise initialement pour assurer la protection et la sécurité des estivants durant la saison estivale, semble aujourd’hui restée lettre morte, indique Al Akhbar de ce lundi 13 juillet.

La plage de Bouznika connaît quotidiennement un ballet incessant de jet-skis, qui prennent le départ depuis un point bien précis et très connu du rivage, suscitant une vive indignation parmi les vacanciers. Les riverains estiment que la poursuite de cette activité constitue une menace directe à leur intégrité physique, d’autant plus que certains conducteurs se livrent à des manœuvres acrobatiques et dangereuses à proximité immédiate des zones de baignade.

Cette situation soulève de profondes interrogations parmi les observateurs locaux, qui s’étonnent de l’incapacité des autorités compétentes, notamment la gendarmerie royale et les forces locales chargées de la surveillance de la plage, à faire respecter un arrêté préfectoral d’interdiction de ces engins. L’impunité dont bénéficient leurs exploitants interroge sur l’efficacité réelle des décisions réglementaires émises par les autorités provinciales, lit-on dans Al Akhbar.

Plusieurs estivants soulignent que la présence continue de ces véhicules nautiques à moteur témoigne d’une absence flagrante de contrôle et de fermeté. De nombreux utilisateurs ne respectent aucune règle de sécurité élémentaire. Pire encore, certains de ces engins sont pilotés par des mineurs ou des personnes irresponsables, qui multiplient les comportements à risques au milieu des baigneurs, augmentant considérablement la probabilité d’accidents aux conséquences potentiellement dramatiques.

Les professionnels de cette activité, et les observateurs de la scène locale, s’étonnent également de la persistance de cette activité de location de jet-skis alors même qu’aucune autorisation légale n’aurait été délivrée. Cette situation est d’autant paradoxale que des panneaux signalétiques interdisant clairement la pratique de ce sport sur la plage ont été installés afin de préserver la sécurité publique.

Face à cette anarchie grandissante, de nombreux acteurs locaux et de nombreux estivants lancent un appel urgent aux autorités compétentes, avec à leur tête le commandement régional de la gendarmerie royale et les services administratifs locaux. Ils réclament une intervention immédiate et une application stricte de la décision d’interdiction afin de mettre un terme définitif au chaos qui règne sur les rives de Bouznika. L’objectif est de garantir la protection des vies humaines et le respect de la législation, particulièrement en cette période de haute saison, où les plages enregistrent une affluence record de baigneurs.