Été 2026: mer ou montagne, où les marocains passeront-ils leurs vacances?

La plage Tcharrana au cap des Trois Fourches dans la province de Nador. . DR

Si les plages concentrent une grande partie des vacanciers en été, d’autres destinations gagnent progressivement du terrain. Entre littoral méditerranéen, montagne, villes impériales et stations thermales, plusieurs régions développent une offre touristique pensée pour répondre à une clientèle en quête de nouvelles expériences.

Dans l’Oriental, les préparatifs de la saison estivale sont déjà bien avancés. Les établissements hôteliers des principales destinations balnéaires, notamment Nador, Saïdia et Al Hoceïma, ont renforcé leurs infrastructures et étoffé leur offre afin d’accueillir un afflux important de visiteurs. «Les préparatifs sont quasiment achevés. Nous avons rénové plusieurs infrastructures et amélioré la qualité des services afin d’offrir les meilleures conditions d’accueil aux visiteurs, notamment aux MRE qui représentent une clientèle essentielle pour ces destinations», déclare Tarik Kerdoudi, directeur commercial d’un groupe hôtelier.

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Au-delà de l’hébergement, les opérateurs misent désormais sur une expérience touristique plus complète. «Nous développons les activités nautiques, les animations de plage ainsi que des programmes spécialement dédiés aux enfants et aux jeunes. Nous proposons également une offre gastronomique qui associe les saveurs marocaines et méditerranéennes afin d’enrichir l’expérience des vacanciers», ajoute-t-il.

La question des prix reste également un élément central de cette stratégie. «Les établissements appliquent une politique tarifaire compétitive, adaptée aux différentes catégories d’hôtels. Nous proposons notamment des formules en pension complète ou en demi-pension, particulièrement appréciées des familles, afin de concilier qualité des prestations et pouvoir d’achat», affirme-t-il.

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De son côté, Moulay Ahmed Sentissi, président du Conseil régional du tourisme de Fès-Meknès, rappelle que la région dispose d’atouts différents de ceux des destinations balnéaires. «Les touristes à la recherche de fraîcheur privilégient Ifrane, Imouzzer, Sefrou ou encore Azrou, qui offrent un climat agréable et un environnement naturel. Les stations thermales, notamment Moulay Yaâcoub, accueillent également des visiteurs tout au long de l’année», ajoute-t-il.

Afin de renforcer l’attractivité de la région, Sentissi plaide pour un enrichissement de l’offre touristique. «Il est indispensable de développer davantage les activités culturelles, artistiques et de loisirs au sein des médinas afin d’inciter les visiteurs à prolonger leur séjour. L’amélioration de la desserte aérienne de l’aéroport Fès-Saïss constitue également un levier important pour renforcer la compétitivité de la destination», déclare-t-il.

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Le président du CRT estime également que le développement des hôtels-clubs représente un axe stratégique. «Ces établissements répondent parfaitement aux attentes des familles grâce à leurs piscines, leurs activités sportives, leurs animations et leurs spectacles, permettant aux enfants comme aux parents de profiter pleinement de leurs vacances», souligne-t-il.

À l’horizon 2030, la région entend poursuivre le développement de ses infrastructures touristiques afin de renforcer son attractivité. «L’objectif est de proposer une offre capable d’attirer des visiteurs tout au long de l’année, avec des prestations diversifiées et des tarifs adaptés à tous les profils», conclut Moulay Ahmed Sentissi.