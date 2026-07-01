Rentrée scolaire: le ministère de l’Éducation nationale définit les fournitures pour soulager les parents

Le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports s’active «pour alléger le fardeau financier qui pèse traditionnellement sur les familles marocaines à l’approche de la prochaine rentrée scolaire», indique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia de ce jeudi 2 juillet. Dans cette optique, il exhorte à «une rationalisation rigoureuse des fournitures scolaires requises» et insiste sur «la nécessité de ne pas surcharger les parents avec des demandes de fournitures non obligatoires», préconisant de «se limiter au strict nécessaire, à raison d’un seul exemplaire par manuel ou cahier d’exercices prévu par le programme officiel». Ces nouvelles orientations s’inscrivent «dans le cadre d’une directive adressée directement aux directeurs des Académies régionales d’éducation et de formation, ainsi qu’aux chefs d’établissement». Elle détaille «les mesures opérationnelles relatives aux manuels et fournitures au sein des établissements labellisés ‘écoles pionnières’, tant pour le cycle primaire que pour le cycle collégial».

Objectif affiché par le ministère: «anticiper la rentrée afin qu’elle se déroule dans les meilleures conditions possibles». Pour ce faire, les responsables régionaux sont appelés à «distribuer les listes de fournitures et de manuels homologués avant la fin de l’année scolaire en cours, permettant ainsi aux familles de procéder à des achats précoces et d’éviter les habituelles ruptures de stock ou les perturbations de début de saison». Sur le plan pédagogique, la note apporte, relaie le quotidien, «des précisions cruciales concernant les élèves inscrits dans les écoles de pionniers du niveau primaire. Dès le premier jour de classe». Al Ahdath Al Maghribia ajoute que «ces derniers devront impérativement disposer des première et deuxième parties des manuels de langue arabe et de mathématiques», et précise qu’il «incombe directement aux administrations scolaires de veiller scrupuleusement à la disponibilité de ces ouvrages pour l’ensemble des apprenants».

Par ailleurs, la circulaire insiste sur «un volet social fort à travers la gratuité de certains supports pédagogiques», et indique que «dès la rentrée prochaine, les élèves des écoles de pionniers des cycles primaire et secondaire collégial recevront gratuitement des livrets dédiés au programme de soutien scolaire intensif». Le quotidien, qui explique que «cette gratuité s’étendra également aux cahiers d’exercices d’autres disciplines, notamment la langue amazighe et les activités scientifiques», ajoute que «cette initiative s’intègre pleinement dans la stratégie globale de généralisation de l’expérience des écoles de pionniers, visant à consacrer le principe de l’égalité des chances et à réduire de manière significative les dépenses des ménages, assurant de la sorte un démarrage serein et équitable de la saison scolaire».