Banques: 180 agences fermées en 2025, le réseau national poursuit son repli

Le réseau bancaire marocain poursuit sa contraction, sous l’effet notamment de la montée de la digitalisation des services bancaires. Selon les données de Bank Al-Maghrib publiées dans son rapport annuel sur l’implantation bancaire, le nombre total des agences bancaires est passé de 5.701 en 2024 à 5.550 en 2025, soit une baisse nette de 151 unités en un an.

Ce rétrécissement intervient malgré l’ouverture de 29 nouveaux points de vente, largement compensée par la fermeture de 180 agences. Il a touché essentiellement les banques conventionnelles dont le réseau bancaire est passé de 5.486 à 5.331 agences, avec seulement 25 ouvertures face à 180 fermetures sur l’exercice dernier.

Le Crédit Populaire du Maroc (CPM) affiche le plus fort repli du secteur, avec 66 fermetures pour une seule ouverture, ramenant son réseau à 1.269 agences. Il est suivi par Bank of Africa avec 43 fermetures (636 à 593 agences) et Attijariwafa Bank, qui a fermé 27 agences pour 2 ouvertures (929 à 904).

Viennent ensuite Société Générale Maroc qui a réduit son réseau de 16 unités (264 à 248), la BMCI de 14 (250 à 236) et le Crédit Agricole du Maroc de 12, malgré deux ouvertures (490 à 480).

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En revanche, deux établissements ont étoffé leur présence physique. Il s’agit d’Al Barid Bank qui reste le premier réseau du pays avec 950 agences, en hausse de 7 unités et du Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH) qui enregistre la plus forte progression du secteur conventionnel, avec 13 ouvertures et aucune fermeture, portant son réseau à 346 agences.

Contrairement au secteur conventionnel, les banques participatives continuent de renforcer leur réseau, avec 4 ouvertures et aucune fermeture en 2025 (de 206 à 210 agences). Ainsi, Bank Al Yousr a ouvert 2 nouvelles agences, faisant passer son réseau à 28, tandis qu’Al Akhdar Bank et Dar Al-Amane en ont chacune ajouté une, portant leurs réseaux respectifs à 26 et 20 agences.

Bank Assafa demeure le premier réseau participatif avec 40 agences, suivie d’Umnia Bank avec 53. S’agissant du secteur offshore, il reste à 9 agences, sans aucun mouvement d’ouverture ou de fermeture en 2025.

Densité bancaire: l’Oriental en tête

Sur le plan régional, Casablanca-Settat conserve la première place avec 1.559 agences, loin devant les autres régions du Royaume, même si son réseau bancaire s’est contracté de 53 agences en un an. Rabat-Salé-Kénitra arrive en deuxième position avec 829 agences, suivi de Fès-Meknès (645 agences), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (530) et l’Oriental (493).

Par ailleurs, au-delà du nombre brut d’agences, Bank Al-Maghrib calcule un indicateur de densité bancaire, qui rapporte la population adulte au nombre d’agences hors zones offshore. Plus ce chiffre est faible, plus la couverture bancaire est dense.

Sur ce critère, c’est la région de l’Oriental qui affiche la meilleure couverture du pays, avec une densité de 3.460 habitants adultes par agence, devant Casablanca-Settat (3.681). À l’inverse, Draa-Tafilalet enregistre la couverture bancaire la moins dense, avec 7.870 habitants par agence, suivie de Marrakech-Safi (7.201) et de Béni Mellal-Khénifra (6.567). La moyenne nationale s’établit à 4.862 habitants adultes par agence.