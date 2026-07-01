Carburants: nouvelle baisse des prix à la pompe ce mercredi

Le marché des hydrocarbures au Maroc connaît un nouvel ajustement baissier en l’espace de deux semaines. Les distributeurs pétroliers ont appliqué une baisse de 97 centimes par litre de gasoil et de 46 centimes par litre d’essence, une révision qui succède à celle du 16 juin, lorsque l’essence avait cédé 60 centimes et le gasoil 40 centimes par litre.

Dans le détail, le litre de gasoil, qui s’échangeait à environ 13,57 dirhams après la précédente correction, devrait s’établir autour de 12,6 dirhams. Le litre d’essence, facturé près de 14,30 dirhams depuis mi-juin, devrait quant à lui reculer aux alentours de 13,85 dirhams. Ces niveaux de prix demeurent indicatifs, des écarts pouvant subsister d’une enseigne et d’une région à l’autre.

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Ce nouvel épisode de baisse relance toutefois le débat de fond porté par le Conseil de la concurrence sur le mode de fixation des prix. L’institution continue de plaider pour une refonte du mécanisme actuel, fondé sur des révisions collectives bimensuelles appliquées de manière quasi uniforme par l’ensemble des distributeurs.

Un dispositif que le régulateur considère comme une anomalie entravant la libre concurrence. L’objectif est d’inciter chaque opérateur à adopter des politiques de prix autonomes, afin de favoriser des ajustements plus réactifs et plus justes pour les consommateurs.