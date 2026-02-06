Casablanca: pénuries ponctuelles de carburant, les automobilistes témoignent

«Je ne le savais pas, mais je découvre à l’instant qu’il n’y a plus de gasoil dans cette station-service. On m’a orienté vers une autre station sur le boulevard Abdelmoumen, je vais tenter là-bas», confie un automobiliste rencontré sur place.

Même constat pour un motocycliste, croisé dans une station donnant sur le boulevard Zerktouni: «Je n’ai pas trouvé de carburant. Je vais essayer dans d’autres stations. Je viens de l’apprendre», explique-t-il.

Face à ces difficultés ponctuelles, certains automobilistes affirment avoir anticipé en faisant le plein, par crainte d’éventuelles perturbations dans l’approvisionnement.

À Derb Ghallef, un automobiliste indique toutefois avoir fini par trouver de l’essence après avoir fait le tour de plusieurs stations-service. «On nous a dit que la situation devrait s’apaiser dans la soirée», rapporte-t-il.

Ces témoignages corroborent l’existence de tensions ponctuelles dans certains points de vente, en partie imputables aux conditions météorologiques exceptionnelles observées ces dernières semaines. Les fortes houles et les intempéries ont, en effet, perturbé le déchargement de plusieurs navires transportant des produits pétroliers, ralentissant temporairement la chaîne logistique au niveau portuaire.

Dans un communiqué diffusé mardi, le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable a toutefois assuré que l’approvisionnement demeure maîtrisé et sous contrôle. Selon le département de Leila Benali, le stock national de produits pétroliers dépasse actuellement 617.000 tonnes, un volume jugé suffisant pour couvrir les besoins du marché en attendant l’accostage et le déchargement de navires acheminant plus d’un million de tonnes supplémentaires.

Un retour à la normale de l’activité portuaire est attendu au début de la semaine prochaine. Le dernier bulletin de la Direction générale de la météorologie (DGM) fait état de vagues dangereuses de secteur nord-ouest à ouest, affectant les côtes atlantiques entre Cap Spartel (Tanger) et Essaouira. Placé en vigilance rouge, cet épisode devrait se poursuivre du vendredi 6 février 2026 à 14h jusqu’au dimanche 8 février à 9h, avec des hauteurs de vagues pouvant parfois dépasser six mètres. Une amélioration progressive des conditions est prévue à partir de lundi, selon la météorologie nationale.