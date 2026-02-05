Difficultés d’approvisionnement en carburant: le ministère tente de rassurer

Ces derniers jours, des tensions dans l’approvisionnement en carburants ont été observées dans plusieurs villes du Royaume. De nombreux automobilistes ont signalé des difficultés pour se ravitailler, certaines stations-service se retrouvant temporairement à sec, alimentant un climat d’inquiétude et de spéculation sur les causes de ces perturbations.

Sur les réseaux sociaux, les témoignages se sont multipliés, faisant état de stations fermées ou incapables d’assurer la distribution habituelle de carburants. Ces situations, bien que localisées et temporaires, ont ravivé les craintes d’une pénurie plus large, dans un contexte marqué par des conditions climatiques particulièrement défavorables.

C’est dans ce contexte que le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable est intervenu, en publiant un communiqué destiné à rassurer l’opinion publique. Le département reconnaît l’impact des conditions météorologiques exceptionnelles que connaît le pays depuis plusieurs semaines, lesquelles ont affecté l’activité de certains ports du Royaume.

Selon le ministère, ces perturbations climatiques ont compliqué le déchargement de plusieurs navires transportant des matières énergétiques, notamment des produits pétroliers. Pour faire face à cette situation, les autorités ont mobilisé l’ensemble des acteurs publics et privés afin de garantir la continuité de l’approvisionnement du marché national.

Toutefois, si le communiqué insiste sur le caractère maîtrisé et stable de la situation, il ne dissipe pas totalement les inquiétudes suscitées par les difficultés concrètes rencontrées par les consommateurs dans certaines régions.

Dans son communiqué, le ministère indique suivre de près, en coordination avec les professionnels du secteur, l’évolution des niveaux de stocks ainsi que la situation des navires en attente de déchargement dans les ports. À ce stade, le stock national de produits pétroliers dépasserait 617.000 tonnes, un volume jugé suffisant pour couvrir les besoins du marché dans l’attente de la reprise normale des opérations portuaires.

Par ailleurs, plus d’un million de tonnes supplémentaires de produits pétroliers se trouvent actuellement à bord de navires en attente de déchargement, dès l’amélioration des conditions météorologiques. Le ministère précise également qu’un recensement des stations-service temporairement fermées a été effectué dans certaines zones touchées par les inondations, ces fermetures ayant été décidées à titre préventif pour éviter tout risque environnemental ou sécuritaire.

Le département de la Transition énergétique met en avant les mesures anticipatives prises en coordination avec les opérateurs du secteur des hydrocarbures, estimant que ces actions ont permis de contenir les effets des perturbations climatiques sur l’approvisionnement national. Il appelle néanmoins à maintenir un haut niveau de coordination, de vigilance et de solidarité entre les différents intervenants.

Dans cette optique, le ministère indique que ses services, en collaboration avec les autorités locales et les professionnels, assurent un suivi quotidien de la situation afin de garantir la continuité de l’approvisionnement dans toutes les régions du Royaume. Une cellule de veille dédiée est chargée du suivi global et de la réaction immédiate à tout nouvel incident susceptible d’affecter la distribution.

Enfin, le ministère souligne que ces dispositifs s’inscrivent dans une expérience accumulée par le Maroc depuis plus de 35 ans dans l’analyse des changements climatiques et la gestion de leurs impacts.