Politique

En images. Cérémonie de réception du 2ème lot d’hélicoptères de combat Apache AH-64E

Lors de la cérémonie de réception du deuxième lot de sept hélicoptères de combat Apache AH-64E, le 8 mai 2026 à Cap Draa dans la région de Tan Tan.

Par M'hand Oubarka
Le 09/05/2026 à 17h27

VidéoEn exécution des hautes instructions du Roi, Chef suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces armées royales (FAR), une cérémonie de réception du deuxième lot de sept hélicoptères de combat Apache AH-64E, a eu lieu vendredi au champ de Manœuvre de Cap Draa dans la région de Tan Tan.

Organisée à l’issue des manœuvres interarmées marquant la fin de la 22ème édition de l’exercice African Lion, cette cérémonie s’est déroulée en présence, côté marocain, du Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, accompagné notamment du Général de Division Mohamed Gadih, Inspecteur des Forces royales air, du Général de Division Mohammed Benlouali, chef d’Etat-Major de la Zone Sud, et, côté américain, du Général d’Armée Dagvin Anderson, Commandant du Commandement Américain pour l’Afrique «AFRICOM», du Général d’Armée Christopher T. Donahue, Commandant de l’Armée de Terre des États-Unis en Europe et en Afrique (USAREUR-AF), du Général de Division Daniel Boyack, Commandant la Garde nationale de l’État de l’Utah, ainsi que d’une importante délégation conduite par le Congressman Ronny Jackson de l’État du Texas, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.

L’acquisition des hélicoptères Apache s’inscrit dans le cadre des hautes directives du Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces armées royales, visant la modernisation des Forces armées royales. Outre le renforcement des capacités de défense des Forces armées royales, ce programme illustre le niveau de coopération et de partenariat stratégiques entre le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique en matière de sécurité et de défense, conclut le communiqué.

Par M'hand Oubarka
Le 09/05/2026 à 17h27
#Maroc#FAR#Africom#Tan-Tan#Défense

LEs contenus liés

Politique

African Lion: il «n’existe pas» de meilleur partenaire pour accueillir ces manœuvres, affirme le secrétaire américain à la Guerre

Politique

African Lion. Depuis Dakhla, l’ambassadeur américain salue la mobilisation marocaine pour retrouver les deux militaires portés disparus

Politique

Sahara. Consulat, port atlantique, African Lion: l’agenda dense de l’ambassadeur des États-Unis à Dakhla

Sports

«African Lion 2026»: exercice de lutte contre les Armes de destruction massive au grand stade d’Agadir

Articles les plus lus

1
L’Adieu au Maître: le Maroc pleure Abdelwahab Doukkali, architecte de l’âme musicale marocaine
2
L’écart entre performances économiques et faible emploi au Maroc expliqué par un prestigieux think tank américain
3
Sefrou: images exclusives du chantier du barrage Ribat El Kheir dans le bassin du Sebou
4
Mon ami
5
Nabyl Lahlou, les tomates et les navets
6
Le “hargaouisme” et la guerre des sensibilités
7
L’histoire de Pape Thiaw, la vraie
8
Attaque terroriste du Polisario contre Es-Smara: le sévère avertissement des États-Unis contre l’Algérie
Revues de presse

Voir plus