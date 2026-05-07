African Lion. Depuis Dakhla, l’ambassadeur américain salue la mobilisation marocaine pour retrouver les deux militaires portés disparus

L’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Duke Buchan III, et le général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant la Zone Sud, en marge des prestations médicales organisées, mercredi 6 mai, au profit des enfants à Dakhla.

«Nous sommes très focalisés sur la mission de recherche et de sauvetage de nos deux soldats portés disparus. Nous sommes très contents et reconnaissants du soutien que nous avons reçu de la part des Marocains dans les recherches pour retrouver ces soldats», a déclaré, l’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Duke Buchan III, à la presse.

Le diplomate américain s’exprimait en marge des prestations médicales et des actions de sensibilisation en ophtalmologie et médecine dentaire qui ont été organisées, mercredi, au profit des enfants à Dakhla, dans le cadre des activités humanitaires parallèles de l’exercice African Lion 2026.

Rappelant les 250 ans de relations bilatérales entre les deux pays, l’ambassadeur a souligné que «le président Trump réaffirme son soutien indéfectible au Maroc», avant de saluer la tenue, pour la première fois à Dakhla, d’une composante médicale d’African Lion mobilisant plus de 100 professionnels de santé américains appelés à prendre en charge quelque 20.000 patients. «Vous êtes des partenaires, vous êtes des alliés, vous êtes des amis», a-t-il insisté.

Incredible first official visit to Dakhla during African Lion to see our great military working side-by-side with Moroccan counterparts to deliver medical care to local residents. Utah National Guard medical professionals are top-notch. The future is bright here in the Moroccan… pic.twitter.com/PN9nPMKwCG — Ambassador Duke Buchan (@USAmbMorocco) May 6, 2026

Sur le terrain, plus de 600 militaires issus de plusieurs pays poursuivent depuis cinq jours les opérations de recherche aux abords de Cap Draa, près de Tan-Tan, où les deux soldats ont été signalés disparus le 2 mai. Ils auraient entrepris une randonnée récréative et pourraient avoir chuté dans l’océan.

Selon l’agence américaine Associated Press, qui cite un responsable américain de la défense ayant requis l’anonymat, les équipes déployées ont déjà couvert plus de 45 kilomètres carrés d’espace côtier et maritime, explorant notamment des grottes sous-marines et ratissant la côte atlantique. «Nos deux soldats et leurs familles restent notre priorité absolue», a affirmé ce responsable.

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Les personnels mobilisés proviennent des États-Unis, du Maroc et des autres pays participant à l’exercice. Plusieurs unités marocaines sont activement engagées dans les recherches, aux côtés de plongeurs militaires, d’équipes cynophiles et d’aéronefs en surveillance. Du côté naval, une frégate européenne multi-missions marocaine et un bâtiment de ravitaillement polyvalent français, initialement affectés à la composante maritime des manœuvres, ont été réorientés vers l’opération de sauvetage. Un navire logistique américain continue pour sa part de soutenir l’exercice tout en contribuant aux recherches.

Les moyens aériens engagés comprennent un jet UC-35 Citation américain, un avion C-12 Huron de l’armée de terre des États-Unis, des hélicoptères Puma et Super Puma marocains, ainsi que des systèmes aériens sans pilote déployés par plusieurs équipes spécialisées pour renforcer la surveillance de la zone.

African Lion 2026, le plus grand exercice militaire mené par les États-Unis en Afrique, implique plus de 7.000 personnels issus de plus de 30 nations. Lancé en avril dans quatre pays, principalement le Maroc, mais aussi la Tunisie, le Ghana et le Sénégal, il doit s’achever vendredi. Il vise à renforcer la coopération militaire régionale et l’interopérabilité entre forces alliées.