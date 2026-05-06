Politique

Sahara. Consulat, port atlantique, African Lion: l’agenda dense de l’ambassadeur des États-Unis à Dakhla

L’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Duke Buchan III et Ali Khalil, wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, mercredi 6 mai 2026 à Dakhla.

L’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Duke Buchan III et Ali Khalil, wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, mercredi 6 mai 2026 à Dakhla.

Ce mercredi 6 mai, l’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Duke Buchan III, a marqué de sa présence la ville de Dakhla, perle du Sahara marocain, pour un agenda riche en symboles et en engagements concrets. Entre visite du futur consulat américain, découverte du chantier du port Dakhla Atlantique et participation inédite à l’exercice African Lion, cette journée a illustré la dynamique d’un partenariat en pleine expansion.

Par La Rédaction
Le 06/05/2026 à 17h35

Ce mercredi 6 mai, Dakhla, dans le Sahara marocain, a été le théâtre d’une visite hautement symbolique de l’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Duke Buchan III. Un programme chargé, marqué par des annonces fortes et des gestes concrets, a illustré la profondeur des relations entre les deux pays. Au cœur de cette journée: le futur consulat américain dans les provinces du Sud, le port Dakhla Atlantique et une participation inédite à l’exercice African Lion.

L’ambassadeur a d’abord été reçu par Ali Khalil, wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, avant de se rendre sur le site du futur consulat américain, une infrastructure qui matérialisera la présence diplomatique des États-Unis dans le Sahara marocain. Cette initiative s’inscrit dans la continuité de la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur la région, annoncée en décembre 2020. «De Tanger à Dakhla, les États-Unis sont aux côtés du Maroc. Voici à quoi ressemblent 250 ans d’amitié», a rappelé l’ambassadeur, soulignant l’importance stratégique de ce consulat pour renforcer les échanges économiques et politiques.

Lire aussi : Duke Buchan: «Le potentiel économique du Sahara marocain est illimité»

Autre temps fort de cette visite: le chantier du port Dakhla Atlantique, un projet phare qui promet de transformer la région en un hub économique et logistique à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest. «Du port en eaux profondes en construction émergent de vastes opportunités commerciales et d’investissement pour cette région, et les États-Unis sont impatients d’en faire partie», a déclaré Duke Buchan III. Ce port, dont les travaux avancent à un rythme soutenu, atteignant 57%, devrait faciliter les échanges entre l’Afrique, l’Europe et les Amériques, tout en attirant des investissements étrangers.

Mais c’est aussi sur le terrain humanitaire et militaire que cette visite a marqué les esprits. Pour la première fois, Dakhla a accueilli une activité d’assistance civique humanitaire (HCA) dans le cadre de l’exercice African Lion, le plus grand déploiement militaire américain en Afrique. Plus de 100 militaires américains ont collaboré avec les Forces armées royales pour offrir des soins à plus de 20.000 patients, à Dakhla et à Taroudant. «Pour la première fois dans notre partenariat historique, African Lion est présent à Dakhla», a souligné l’ambassadeur.

Cette édition 2026 d’African Lion, qui rassemble plus de 40 pays, confirme le statut du Maroc comme allié majeur des États-Unis hors OTAN. L’exercice, qui inclut des entraînements avancés et des technologies de pointe, vise à renforcer les capacités des partenaires africains face aux défis sécuritaires modernes. La participation de Dakhla à cette initiative marque une nouvelle étape dans l’intégration du Sahara marocain dans les dynamiques régionales et internationales.

Par La Rédaction
Le 06/05/2026 à 17h35
#Sahara#Duke Buchan III#Dakhla#Consulat américain#African Lion

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