Sahara. Consulat, port atlantique, African Lion: l’agenda dense de l’ambassadeur des États-Unis à Dakhla

Ce mercredi 6 mai, Dakhla, dans le Sahara marocain, a été le théâtre d’une visite hautement symbolique de l’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Duke Buchan III. Un programme chargé, marqué par des annonces fortes et des gestes concrets, a illustré la profondeur des relations entre les deux pays. Au cœur de cette journée: le futur consulat américain dans les provinces du Sud, le port Dakhla Atlantique et une participation inédite à l’exercice African Lion.

On my first visit to Dakhla in the Moroccan Sahara, I was honored to be greeted by Ali Khalil, Wali of Dakhla-Oued Eddahab Region. From the deepwater port under construction, vast new opportunities for trade and investment are opening for this region and the United States is keen… pic.twitter.com/jkDjYRiqz0 — Ambassador Duke Buchan (@USAmbMorocco) May 6, 2026

L’ambassadeur a d’abord été reçu par Ali Khalil, wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, avant de se rendre sur le site du futur consulat américain, une infrastructure qui matérialisera la présence diplomatique des États-Unis dans le Sahara marocain. Cette initiative s’inscrit dans la continuité de la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur la région, annoncée en décembre 2020. «De Tanger à Dakhla, les États-Unis sont aux côtés du Maroc. Voici à quoi ressemblent 250 ans d’amitié», a rappelé l’ambassadeur, soulignant l’importance stratégique de ce consulat pour renforcer les échanges économiques et politiques.

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Autre temps fort de cette visite: le chantier du port Dakhla Atlantique, un projet phare qui promet de transformer la région en un hub économique et logistique à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest. «Du port en eaux profondes en construction émergent de vastes opportunités commerciales et d’investissement pour cette région, et les États-Unis sont impatients d’en faire partie», a déclaré Duke Buchan III. Ce port, dont les travaux avancent à un rythme soutenu, atteignant 57%, devrait faciliter les échanges entre l’Afrique, l’Europe et les Amériques, tout en attirant des investissements étrangers.

Mais c’est aussi sur le terrain humanitaire et militaire que cette visite a marqué les esprits. Pour la première fois, Dakhla a accueilli une activité d’assistance civique humanitaire (HCA) dans le cadre de l’exercice African Lion, le plus grand déploiement militaire américain en Afrique. Plus de 100 militaires américains ont collaboré avec les Forces armées royales pour offrir des soins à plus de 20.000 patients, à Dakhla et à Taroudant. «Pour la première fois dans notre partenariat historique, African Lion est présent à Dakhla», a souligné l’ambassadeur.

Incredible first official visit to Dakhla during African Lion to see our great military working side-by-side with Moroccan counterparts to deliver medical care to local residents. Utah National Guard medical professionals are top-notch. The future is bright here in the Moroccan… pic.twitter.com/PN9nPMKwCG — Ambassador Duke Buchan (@USAmbMorocco) May 6, 2026

Cette édition 2026 d’African Lion, qui rassemble plus de 40 pays, confirme le statut du Maroc comme allié majeur des États-Unis hors OTAN. L’exercice, qui inclut des entraînements avancés et des technologies de pointe, vise à renforcer les capacités des partenaires africains face aux défis sécuritaires modernes. La participation de Dakhla à cette initiative marque une nouvelle étape dans l’intégration du Sahara marocain dans les dynamiques régionales et internationales.