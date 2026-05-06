Politique

Nizar Baraka met en garde contre les campagnes de dénigrement visant le Parti de l’Istiqlal

Nizar Baraka, secrétaire général du Parti de l’Istiqlal (PI).

Revue de presseDans le cadre de ses préparatifs au prochain virage électoral, le secrétaire général du Parti de l’Istiqlal (PI), Nizar Baraka, met en avant la gestion de la réputation de son parti pour soigner son image dans le réel et le virtuel. Les détails dans cette revue de presse qui provient du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 06/05/2026 à 20h29

Le secrétaire général du Parti de l’Istiqlal (PI), Nizar Baraka, a fermement mis en garde contre les tentatives qui seraient orchestrées dans le but de souiller l’image de sa formation politique et celle de ses grands élus.

«Cette mise en garde serait formulée en guise d’avertissement adressé par le SG du PI à ceux qui orchestrent des manœuvres pour porter préjudice à la Balance à la veille du virage électoral», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 7 mai.

La question de diffamation ciblant les députés de la Balance a été déjà soulevée dans la région de Béni Mellal-Khénifra, où la parlementaire Madiha Kheir, du groupe parlementaire du PI, a porté plainte contre des pages sur les réseaux sociaux qui auraient souillé son image dans le cadre d’un règlement de comptes à des fins électorales.

D’après les sources du quotidien, «certaines parties au sein de la coalition gouvernementale et ailleurs seraient en train de cibler les appareils organisationnels et électoraux du PI en vue de les affaiblir». Et ce, poursuit le quotidien, par «la propagation de rumeurs ciblant certains leaders, ministres et parlementaires du parti, en plus de la remise en cause de ses initiatives».

Selon Nizar Baraka, l’Istiqlal serait visé par des attaques ciblant son projet sociétal et l’action de ses ministres au sein de la coalition gouvernementale, rejetant les interprétations laissant entendre que les activités impliquant certains ministres et parlementaires de son parti seraient menées à des fins électorales.

«Le Parti de l’Istiqlal, qui pourrait surprendre par le recrutement de certains candidats potentiels favoris, appelle ses partisans, ses instances parallèles et ses différentes structures à poursuivre la mobilisation sur le terrain en vue de remporter les prochaines élections législatives et présider par ailleurs le prochain gouvernement», résume le quotidien.

Par La Rédaction
Le 06/05/2026 à 20h29

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