Congrès de l'Istiqlal: d’une réunion préparatoire à l’autre, les militants et leaders accélèrent leurs préparatifs

À l’Istiqlal, la cadence des préparatifs du 18e congrès du parti, prévu à la fin du mois d’avril se précipite: en dix jours, ce sont ainsi deux réunions des membres de la commission préparatoire qui ont eu lieu, et deux autres, concernant cette fois-ci les membres de la commission de coordination, se sont aussi tenues.

Les membres du sous-comité de coordination de la commission préparatoire ont ainsi discuté des préparatifs en cours pour ce congrès, relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 12 mars 2024.

Dans un communiqué, le parti de l’Istiqlal indique que les présidents des sous-comités thématiques ont rendu compte de l’état d’avancement de leurs travaux et de la structuration des rapports qu’ils rédigeront à cette occasion, et ont aussi communiqué les différents axes et thématiques qu’ils s’apprêtent à traiter.

Leur objectif est de tracer «une feuille de route», qui permettra d’organiser au mieux le congrès à venir. Ces réunions, explique le quotidien, ont permis d’obtenir un consensus sur plusieurs points, dont celui de l’«adoption d’une méthodologie unifiée pour la formulation d’un projet sociétal renouvelé du parti de l’Istiqlal qui sera soumis au congrès. Cette méthodologie est encadrée par la dimension idéologique, intellectuelle et politique ainsi que par les référentiels du parti et sa vision de l’équité économique et sociale».

Les présidents des sous-comités doivent remettre leur rapport, ainsi que les conclusions de leurs travaux dans un délai n’excédant pas la fin de ce mois de mars en cours.

Par ailleurs, l’ensemble des membres de la commission préparatoire ont convenu des priorités à adopter pour déterminer la vision du parti.

Cette série de réunions préliminaires au dix-huitième congrès de l’Istiqlal se donne aussi pour but d’ouvrir un débat public sur les idées et les conceptions futures que devra adopter le parti, de même que d’aborder sa vision politique, tant dans l’espace public que dans ses sièges régionaux.

Al Ahdath Al Maghribia indique que tous ces préparatifs du congrès interviennent dans un contexte tendu, après la gifle infligée à Moncef El Toub, député de l’Istiqlal, par Youssef Abattouy membre du comité exécutif du parti.

Cet incident, qui a eu lieu lors de la dernière session qu’a tenu le conseil national, n’en finit pas de provoquer des remous parmi les militants, qui manifestent leur grand mécontentement auprès de l’appareillage du parti, se disant peu amènes envers l’acte de violence subi par cet élu au Parlement, devant tous.

Enfin, et ce n’est plus une surprise, Nizar Baraka, secrétaire général sortant, s’apprête à rempiler pour un nouveau mandat, après avoir été désigné, le dimanche 25 février dernier en tant que candidat unique, lors de la réunion du comité exécutif de l’Istiqlal, à Rabat.