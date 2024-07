Agadir: voici à quoi ressemble le Trambus, nouveau service de transport en commun

Le nouveau Trambus d’Agadir, poétiquement baptisé «Amalway», a été officiellement dévoilé lors d’une cérémonie de présentation organisée le mercredi 24 juillet. Il s’agit d’un nouveau service de transport en commun, basé sur des bus jumelés au trajet balisé, que pourront bientôt emprunter les habitants et visiteurs de la capitale du Souss.

En effet, après cette première présentation, «le service sera lancé dès que l’ensemble des bus composant la flotte seront réceptionnés», explique Jamal Bargach, chef du département exploitation à la société de développement local (SDL) Grand Agadir pour la mobilité et les déplacements urbains.

Également appelé bus à haut niveau de service (BHNS), ce nouveau service se veut pratique, confortable, connecté et ponctuel. Et également inclusif. «Le système de billetterie a été conçu pour minimiser les temps d’attente et faciliter les transactions, et la climatisation assure un confort optimal. De plus, les rampes d’accès et les espaces dédiés à l’intérieur garantissent l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, rendant le transport public plus inclusif», détaille notre interlocuteur.

Le projet de Trambus fait partie du programme de développement urbain d’Agadir 2020-2024, initié par le roi Mohammed VI. C’est une ligne de transport accessible, dont la régularité et la vitesse lui permettent d’offrir des niveaux de service performants.

Le nouveau Trambus d’Agadir a été dévoilé hier, mercredi 24 juillet. (M. Oubarka / Le360). Le360

La première ligne «Amalway» traversera la ville d’Agadir du nord au sud-est, reliant le port à la zone résidentielle de Tikiouine. Elle desservira de nombreux points stratégiques, tels le centre administratif, les avenues Hassan II et Hassan 1er, Souk El Had, le pôle universitaire, la cité Al Houda, la zone industrielle Tassila et le centre de Tikiouine, couvrant ainsi les besoins de transport des principales zones de la ville.