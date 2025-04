Oriental: les autorités sonnent la mobilisation contre une possible invasion de criquets pèlerins

Face à la menace croissante des criquets pèlerins aux portes du Royaume, la province de Jerada a décrété l’état d’alerte maximale. Les autorités locales ont réagi rapidement en activant un système de surveillance proactif, destiné à préserver la sécurité alimentaire et à éviter toute perte économique liée à une éventuelle invasion acridienne. «Cette mesure s’inscrit dans notre volonté de prévenir toute intrusion de criquets dans notre région et protéger les cultures et les pâturages», déclare Abderrahmane Anafllous, directeur provincial de l’agriculture à Jerada.

Depuis le jeudi 3 avril 2025, des comités mixtes ont entamé leurs missions sur le terrain. Ces équipes sont constituées de représentants de l’agriculture, de la santé, des autorités locales et de la Gendarmerie royale. Un premier comité de coordination, présidé par le secrétaire général de la préfecture, a défini une stratégie d’exploration ciblée, couvrant notamment les zones frontalières sensibles comme Ras Asfour, Tiouli, Ouled Sidi Abdelhakem, Ain Bni Mathar et Mrija.

Dans le cadre du dispositif, la direction provinciale a activé immédiatement son réseau d’observation après avoir reçu des informations signalant une possible apparition de criquets en provenance de l’Est. «Une cellule régionale a été créée pour coordonner les efforts de veille, renforcer le système d’alerte précoce et organiser les interventions futures», explique le responsable. L’accent est mis sur une surveillance continue et des relevés de terrain quotidiens dans les zones à risque.

L'apparition d'insectes volants à Tafraoute, la semaine dernière a été confondue pour une invasion de criquets.

«Nous maintenons un contact permanent avec les provinces voisines, notamment celle de Figuig, afin d’assurer une réponse rapide et concertée en cas d’urgence», confirme Anafllous. En appui, le Centre national de lutte antiacridienne (CNLA) a envoyé des équipes d’ingénieurs vers les zones frontalières les plus sensibles, notamment dans les provinces de Tata et du sud-est.

Le dispositif de prévention s’étend également aux moyens aériens. Des Canadair, habituellement utilisés pour la lutte contre les incendies de forêts, ont été réquisitionnés et pourraient être mobilisés pour effectuer des opérations de pulvérisation en cas de nécessité.

Lire aussi : Lutte contre les criquets pèlerins: le Maroc intensifie sa riposte

Jusqu’à présent, aucun essaim n’a été détecté dans la province. «Les équipes sur le terrain restent en alerte maximale, prêtes à intervenir à tout moment», assure Anafllous. Toutefois, certaines rumeurs circulant sur les réseaux sociaux ont alimenté l’inquiétude dans d’autres régions du pays. Des vidéos montrant des insectes à Tafraoute ont notamment fait croire à une invasion acridienne. Une situation rapidement clarifiée par la commune d’Ameln qui a affirmé, dans un communiqué, qu’il s’agissait simplement de petites espèces locales attirées par la lumière, sans rapport avec les criquets pèlerins.

La province de Jerada maintient tout de même une surveillance exhaustive et continue 7j/7 pour prévenir toute menace potentielle et assurer la sécurité alimentaire de la région face à ce risque environnemental.