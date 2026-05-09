Sefrou: images exclusives du chantier du barrage Ribat El Kheir dans le bassin du Sebou

Le chantier du barrage Ribat El Kheir affiche un taux d'avancement de 22% pour une mise en service prévue en décembre 2028. (Y.Jaoual/Le360)

À environ 8 kilomètres de la ville de Ribat El Kheir, dans la province de Sefrou, les travaux de construction du barrage du même nom se poursuivent avec un taux d’avancement de 22%.

Ce projet stratégique, situé sur la commune d’Ighzrane, est piloté par la Direction des équipements hydrauliques du ministère de l’Équipement et de l’Eau dans le cadre du Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation 2020-2027.

Ce chantier répond aux orientations royales visant à accélérer la réalisation des grands barrages dans les zones à forte pluviométrie pour renforcer la sécurité hydrique du bassin du Sebou.

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Érigé sur l’Oued Zloul, l’un des principaux affluents du Sebou, l’ouvrage est conçu selon une structure en remblai rocheux avec un masque amont en béton armé. Il s’élève à une hauteur de 76 mètres pour une longueur en crête de plus de 600 mètres, nécessitant un volume de remblais de trois millions de mètres cubes.

Doté d’un budget d’1,8 milliard de dirhams, le projet mobilisera une emprise foncière de 600 hectares pour constituer une retenue de 140 millions de mètres cubes.

Dans une déclaration pour Le360, Jilali Douma, chef de l’aménagement du barrage, précise: «Ce projet s’inscrit dans la stratégie nationale de renforcement des infrastructures hydriques et comprend diverses composantes techniques, allant des études d’ingénierie aux travaux de génie civil et aux travaux hydromécaniques».

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Concernant le calendrier, les travaux ont débuté en mai 2024 pour une durée de 60 mois, avec une livraison prévue en décembre 2028. Jilali Douma souligne que les opérations actuelles portent sur la préparation du site, l’ouverture des carrières et la déviation de l’oued Zloul, cette dernière étant avancée à 35%.

Une fois opérationnelle, l’infrastructure permettra de sécuriser l’eau potable de Sefrou et des centres voisins, de soutenir l’irrigation des terres agricoles en aval, de produire de l’énergie hydroélectrique et de limiter les risques d’inondations.

L’impact socio-économique est également un pilier de ce chantier. Mehdi Baha, ingénieur responsable du béton, affirme que «ce projet est réalisé par des compétences purement marocaines, ingénieurs et techniciens, qui travaillent de manière continue pour respecter les délais fixés».

Selon les prévisions, le projet générera plus de 500.000 journées de travail et créera environ 300.000 opportunités d’emploi durant les phases de construction, tout en dynamisant l’économie locale et le tourisme de montagne dans la région Fès-Meknès.