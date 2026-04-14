Barrages: quatre grands ouvrages livrés en moins de douze mois

Les travaux du barrage Kheng Grou, 5ème plus grand du Maroc, affichent un taux d’avancement de 70%. (K.Sabbar/Le360)

Après la mise en service du barrage Sidi Abbou le 2 avril dernier, le barrage Beni Azimane sera livré en novembre prochain, suivi de Kheng Grou en fin d’année. Plus significatif encore, le barrage Tamri, initialement prévu pour 2029, sera achevé dès mai 2026, selon le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, qui s’exprimait hier, lundi 13 avril, devant la Chambre des représentants.

Barrage Province Mise en service Capacité (Mm³) Sidi Abbou Taounate 2 avril 2026 200 Tamri Agadir Mai 2026 204 Beni Azimane Driouech Novembre 2026 44 Kheng Grou Figuig Fin de 2026 1.070

Pour les chantiers à venir, l’ouvrage prioritaire de l’exercice 2026 est le barrage Tfer, complémentaire au barrage Oued Makhazine, pour un coût de 700 millions de dirhams et une capacité de 400 millions de m³.

Dans la région de Chefchaouen, deux barrages sont programmés (Dar Mimoun, d’une capacité de 100 millions de m³ pour un investissement de 2,1 milliards de dirhams, et Ali Thailate, dont la capacité atteint 240 millions de m³ pour 1,5 milliard de dirhams).

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À Khénifra, le barrage Sidi Ammar sera réalisé pour 320 millions de dirhams. À Figuig, le barrage Falit mobilisera 570 millions de dirhams, tandis que le programme de petits barrages 2026 porte sur 36 ouvrages pour un coût global de 2,1 milliards de dirhams.

Le réseau hydraulique national compte à ce jour 156 grands barrages d’une capacité totale de 20,8 milliards de m³, 150 barrages moyens et petits, 17 stations de dessalement, représentant une capacité cumulée de 350 millions de m³ et 18 ouvrages de transfert d’eau. Des capacités appelées à irriguer 1,6 million d’hectares agricoles et à produire 2.120 mégawatts d’électricité hydraulique.