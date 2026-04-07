Le ministère de l’Équipement et de l’Eau évalue l’envasement de dix barrages

Des déversements préventifs ont été enclenchés fin janvier 2026 au barrage Al Wahda après la forte remontée du niveau des eaux.

Le ministère de l’Équipement et de l’Eau souhaite évaluer le niveau d’envasement des barrages. À cet effet, la Direction de la recherche et de la planification de l’eau, relevant du département, a lancé un appel d’offres international ouvert, structuré en deux lots, portant sur l’évaluation de l’envasement des retenues de dix de ces infrastructures hydrauliques: Oued Al Makhazine, Acharif Al Idrissi, Nakhla, Al Wahda, Mansour Dahbi, Ghiss, Mohammed V, Oued Za, Mechraa Hommadi, Hassan Addakhil.

L’ouverture des plis relatifs à cet appel d’offres est fixée au 20 mai 2026 et l’estimation des coûts des prestations établies par le maître d’ouvrage est de 7.661.540,40 dirhams (4.859.964 dirhams pour le premier lot et 2.801.576,40 dirhams pour le deuxième lot). Les deux prestataires devront réaliser ces lots dans un délai de 6 mois.

À noter que chaque année, les retenues des barrages sont privées en moyenne 58 millions de mètres cubes (m³) de capacité de stockage à cause de l’accumulation de sédiments, selon le ministère de l’Équipement et de l’Eau. Ce manque à gagner peut même atteindre 124 millions de m³ lors des années sèches, contre 23 millions lors des années humides.

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Pour atténuer ce phénomène, le Maroc a recours à plusieurs solutions. Il s’agit notamment de la protection et la réhabilitation des bassins versants, la réalisation d’aménagements anti-érosifs, la reforestation et la restauration des écosystèmes forestiers dégradés. Il fait également appel à la vidange de certains barrages, dragage des retenues des barrages les plus envasés et au rehaussement d’ouvrages existants.

C’est dans ce cadre que le ministère de l’Équipement et de l’Eau et l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) ont signé, lundi 16 mars 2026 à Rabat, une convention-cadre de partenariat pour la lutte contre l’envasement des barrages.

Cette convention vise à renforcer l’échange de données et d’expertises techniques entre les deux parties et mettre en œuvre des programmes conjoints d’aménagement des bassins versants et des solutions de conservation des sols pour réduire les apports sédimentaires vers les retenues de barrages.