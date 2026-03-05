Economie

Grands et moyens barrages: le point sur les projets hydrauliques en cours

Le barrage Ratba dans la province de Taounate.

Le Maroc dispose actuellement de 156 grands barrages, totalisant une capacité de stockage d’environ 20,8 milliards de m³, ainsi que de 150 petits barrages répartis à travers le Royaume. Mais face à l’intensification des dérèglements climatiques, marqués par des épisodes alternant sécheresses prolongées et précipitations exceptionnelles, ces installations ne suffisent plus. D’où l’urgence de renforcer les capacités de stockage et d’optimiser la gestion des ressources hydriques.

Entre un stress hydrique sévère et des précipitations exceptionnelles générant des excédents soudains, le ministère de l’Équipement et de l’Eau poursuit le déploiement de grands et moyens projets hydrauliques. L’objectif est de renforcer la capacité de stockage du Royaume pour réduire le déficit, garantir l’approvisionnement en eau potable (urbain et rural) et soutenir le développement agricole, tout en valorisant les ressources lors des périodes de fortes pluies pour éviter leur déperdition.

Le Maroc dispose actuellement de 156 grands barrages (capacité totale de 20,8 milliards de m³) et de 150 petits barrages. Ces infrastructures sont cruciales pour l’irrigation, la continuité de la production agricole, la protection contre les inondations et la régulation du débit des oueds.

Ces installations ne suffisent plus face aux dérèglements climatiques. Suite aux récentes inondations et à l’évacuation nécessaire de près de 4 milliards de m³, l’urgence de renforcer le stockage et le contrôle des ressources est devenue évidente. Depuis 2019, le ministère accélère la cadence via le Programme National pour l’Approvisionnement en Eau Potable et l’Irrigation 2020-2027, conformément aux Directives Royales.

مشاهد حصرية لأشغال تشييد سد «سيدي عبو» بحقينة مائية تبلغ 200 مليون متر مكعب

Selon les données que nous a transmises le ministère, ce programme ambitionne de sécuriser l’eau potable, l’irrigation et l’énergie hydroélectrique à travers:

  • 19 grands barrages;
  • 6 barrages moyens;
  • 155 petits barrages.

Actuellement, 14 grands barrages (capacité de 4,797 milliards de m³) et 4 barrages moyens sont en cours de construction, tandis que d’autres seront programmés cette année. Cinq grands chantiers sont presque achevés, avec des taux d’avancement oscillant entre 90 % et 99 %.

Grand BarrageProvinceCapacité
(en millions de m3)		Taux d’avancement des travaux (en %)
Sidi AbouTaounate20099
Ait ZiyateAl Haouz18599
Beni AzimanDriouech4490
Elévation du barrage Mokhtar SoussiTaroudant28078
TamriAgadir20490
Sakia El HamraLaayoune11393
Targa OumadiGuercif28784
BoulouaneChichaoua6675
Elévation du barrage Mohammed VTaroudant-Nador98069
Kheng GrouFiguig107068
Oued LekhderAzilal15070
RatbaTaounate100946
Ribat Al KheirSefrou12418
TaghzirtBeni Mellal8510

Les travaux progressent également pour le barrage de Tarka Ou Madi dans la province de Guercif avec un taux de 84% ainsi que pour le barrage de Boulaouane à Chichaoua qui atteint 75%. Par ailleurs le projet de surélévation du barrage Mokhtar Soussi à Taroudant affiche un avancement de 78%.

Dans le même contexte, le rythme s’accélère pour les autres ouvrages puisque la surélévation du barrage Mohammed V atteint 69% et les travaux du barrage Kheng Grou à Figuig s’élèvent à 68%. Le barrage Ratba dans la province de Taounate progresse à hauteur de 46% tandis que le barrage Oued Lakhdar à Azilal affiche 70% suivi de Rabat El Kheir à Sefrou avec 18% et Taghzirt à Béni Mellal avec 10%.

Aperçu des travaux de surélévation du barrage Mohammed V, dans la province de Nador. (M.Chellay/Le360). محمد شلاي

Parallèlement aux grands barrages, les travaux des barrages moyens se poursuivent pour renforcer l’équité territoriale. Le barrage Tassa Ouigane dans la province d’Al Haouz a atteint 40% de réalisation alors que les barrages de Ain El Kassoub à Benslimane et de Messalit à Tata affichent tous deux 15% d’avancement. Enfin les travaux du barrage Sidi Yaacoub à Tiznit ont atteint 4%.

Moyen BarrageProvinceCapacité (en millions de m3)Taux d’avancement
Tissa OuirganeAl Haouz300040
Ain QessoubBenslimane1393015
MssalitTata3124015
Sidi YaacoubTiznit16804

Ces barrages revêtent une importance particulière au niveau local car ils contribuent à réduire les disparités territoriales en sécurisant l’accès à l’eau potable et à l’irrigation dans les zones rurales et périurbaines tout en renforçant la résilience des populations face aux changements climatiques ainsi que la protection contre les inondations. Il convient de noter que le ministère prévoit de lancer d’autres projets de barrages cette année.

