Economie

Barrage Al Wahda: plus de 3 milliards de m³ optimisés en prévision de futurs apports en eau

À ce jour, la retenue du barrage dépasse les 3 milliards de mètres cubes, soit plus de 86% de sa capacité totale. (Y.Jaoual/Le360)

Dans la région de Ouezzane, le barrage Al Wahda a connu, en janvier et février, une nette amélioration de son stock hydrique grâce à d’importantes précipitations. Cette remontée spectaculaire du niveau de la retenue constitue un signal positif après plusieurs années de sécheresse, tout en plaçant les responsables du barrage face à un enjeu majeur de gestion afin d’anticiper d’éventuels apports supplémentaires attendus dans les prochains jours.

Par Youssra Jaoual
Le 04/03/2026 à 10h22

Porté par une succession de pluies abondantes, le barrage Al Wahda a enregistré, ces dernières semaines, un redressement remarquable de sa situation hydrique. Un tournant significatif pour cet ouvrage stratégique, longtemps fragilisé par le déficit pluviométrique, et qui retrouve aujourd’hui des niveaux proches de sa pleine capacité.

Cette amélioration revêt une portée particulière au regard du rôle central que joue le barrage dans le dispositif hydraulique national. Doté d’une capacité de stockage parmi les plus importantes du Royaume, il contribue à la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable, à la satisfaction des besoins agricoles, à la production d’énergie hydroélectrique, tout en assurant une fonction clé de protection contre les inondations dans les zones situées en aval.

À ce jour, la retenue du barrage dépasse les 3 milliards de mètres cubes, soit plus de 86% de sa capacité totale (Y.Jaoual/Le360).. يسرى جوال

Contacté par Le360, Mustapha Tantaoui, directeur du barrage, confirme l’ampleur des dernières pluies. «Le barrage a enregistré des apports en eau exceptionnels durant la dernière période et la gestion de cette situation a été un succès», déclare-t-il.

Selon le responsable, la vigilance reste toutefois de mise. «Des mesures anticipatives sont toujours en cours, avec la mise à disposition d’une capacité libre dépassant les 450 millions de mètres cubes, afin de pouvoir absorber d’éventuels apports supplémentaires en cas de nouvelles pluies», confirme-t-il.

Lire aussi : Un gain de 1,4 milliard de m³: voici comment les barrages ont consolidé leurs réserves en février

À ce jour, la retenue du barrage dépasse les 3 milliards de mètres cubes, soit plus de 86% de sa capacité totale. «Le débit de restitution a été réduit à 200 mètres cubes par seconde, des volumes actuellement valorisés dans la production d’électricité», précise-t-il, avant d’assurer que «la situation est globalement bonne et fait l’objet d’un suivi continu, 24h/24».

«La hausse du niveau de la retenue est certes un indicateur positif après des années de sécheresse, mais elle exige un pilotage rigoureux, surtout dans un contexte de changements climatiques marqué par une forte irrégularité», souligne Mustapha Tantaoui. «Entre épisodes de sécheresse prolongée et pluies intenses, la prudence et l’anticipation demeurent indispensables pour garantir la sécurité des infrastructures et protéger les zones en aval», conclut-il.

Par Youssra Jaoual
Le 04/03/2026 à 10h22
#Barrage#Al Wahda#stress hydrique#sécheresse#pluies#Inondations#infrastrustures#station hydrologique

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Barrages: le taux de remplissage dépasse 70%, les retenues se rapprochent de 12 milliards de m³

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Les retenues des barrages frôlent 11 milliards de m³, les déversements se poursuivent

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Voici comment les dernières précipitations ont dopé les réserves des barrages

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Barrages: le Maroc renforce son dispositif de classification et de contrôle des risques

Articles les plus lus

1
Le youtubeur Jerando appelle au meurtre et à la destruction au Maroc: pourquoi le Canada laisse faire?
2
Exclusif. Comment le groupe Saham veut intensifier son internationalisation, sans perdre son ADN marocain
3
Attaques de l’Iran contre les pays arabes: le régime d’Alger affiche sa bipolarité
4
Conflit au Proche-Orient: ces menaces qui pèsent sur l’économie marocaine
5
Un gain de 1,4 milliard de m³: voici comment les barrages ont consolidé leurs réserves en février
6
Fès: 20 ans de prison ferme pour le psychiatre accusé d’exploitation sexuelle de ses patientes
7
Flambée des prix du gaz sur fond de tensions au Proche-Orient: quel impact sur le Maroc?
8
Sahara. «La base la plus adéquate, sérieuse, crédible et réaliste»: la Belgique réaffirme son soutien au plan d’autonomie marocain
Revues de presse

Voir plus