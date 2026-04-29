Une touriste écossaise portée disparue à Agadir? Le vrai du faux

La préfecture de police d’Agadir a confirmé mercredi que Rachel Kerr, influenceuse écossaise de 31 ans signalée par les médias comme «disparue depuis plusieurs jours», a été localisée dans un appartement de la ville. Les investigations ont établi qu’elle avait quitté son hôtel de son plein gré et ne s’était exposée à aucune menace.

L’alerte avait été déclenchée le 27 avril à la suite d’un appel téléphonique reçu par la salle de commandement et de coordination de la préfecture de police d’Agadir, signalant la disparition de la jeune femme après qu’elle avait quitté le Caribbean Village, établissement trois étoiles où elle résidait dans le cadre d’un voyage professionnel. Les services de sécurité ont alors immédiatement mobilisé les bases de données de la Direction générale afin d’établir son identité complète et de retracer son parcours depuis son entrée sur le territoire national, le 30 mars dernier.

Lire aussi : Mise au point. CAN 2025: la DGSN dément formellement les Allégations mensongères de l’hebdomadaire Le Point

Des recherches de terrain intensives ont rapidement permis sa localisation dans un appartement de la même ville. Les enquêteurs ont conclu qu’elle avait volontairement quitté son hébergement initial et qu’elle n’avait subi aucune agression ni atteinte à son intégrité physique.

La préfecture de police d’Agadir a précisé que les registres électroniques en sa possession confirment que la ressortissante britannique poursuit son séjour au Maroc dans des conditions ordinaires. Elle est notamment en contact avec son frère, entré sur le territoire le 22 avril, qui a pu la joindre à Agadir.

L’affaire avait pris une dimension médiatique considérable outre-Manche après que plusieurs médias britanniques eurent rapporté qu’elle avait été aperçue pour la dernière fois aux abords de la discothèque SMART de l’hôtel Agador, vers cinq heures du matin, le samedi 25 avril, avant que son téléphone ne soit éteint. La police écossaise avait été saisie et sa famille envisageait de se rendre sur place.

La Direction générale de la sûreté nationale clôt ainsi un dossier dont la médiatisation internationale n’aura pas trouvé d’écho dans les faits, puisqu’aucune infraction n’a été constatée. La principale intéressée demeure libre de ses mouvements au Maroc.