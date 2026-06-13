Industrie automobile: Leoni investit 640 millions de dirhams dans une nouvelle usine à Bouskoura

Lors du lancement des travaux de la nouvelle unité industrielle de LEONI à Bouskoura.

Le groupe Leoni, fournisseur mondial de solutions de gestion de l’énergie et des données pour l’industrie automobile, a lancé ce mercredi les travaux de sa nouvelle unité industrielle à Bouskoura. D’un investissement de 640 millions de dirhams, ce projet prévoit la création d’environ 4.000 emplois directs et indirects.

Implantée sur une superficie d’environ 35.000 m², cette future usine viendra renforcer les capacités industrielles du groupe au Maroc, au service des principaux constructeurs automobiles internationaux. Elle portera à 12 le nombre total d’unités de production de Leoni dans le Royaume.

Présent au Maroc depuis 1971, Leoni a progressivement consolidé une base industrielle importante. Aujourd’hui, le groupe emploie près de 20.000 collaborateurs répartis sur 11 sites industriels implantés notamment à Bouskoura, Berrechid, Bouznika, Casablanca et Agadir.

À l’échelle internationale, Leoni Wiring Systems compte 40 unités de production réparties dans 15 pays, ce qui en fait l’un des cinq principaux acteurs mondiaux du câblage automobile.

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Ce nouveau projet s’inscrit dans la continuité de la convention d’investissement signée en 2023 entre Leoni et le gouvernement marocain, portant sur un programme global de plus de 932 millions de dirhams destiné à accompagner la croissance du groupe et à renforcer durablement son implantation au Maroc.

Dans ce cadre, plusieurs réalisations ont déjà vu le jour, notamment la mise en service en janvier 2025 d’une unité industrielle à Agadir. Ce site, considéré comme une première dans le secteur automobile dans la région, représente un investissement de 230 millions de dirhams et une surface de production de 19.000 m². Il devrait permettre la création de plus de 3.000 emplois à terme.

Un projet qui confirme l’attractivité industrielle du Maroc

Lors de la cérémonie de lancement des travaux à Bouskoura, les autorités marocaines ont souligné l’importance de ce type d’investissement pour la montée en puissance de l’industrie nationale.

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Présent lors de la cérémonie de lancement aux côtés de plusieurs responsables gouvernementaux et locaux, Ryad Mezzour a salué un investissement qui confirme l’attractivité du Maroc dans le secteur automobile et la confiance des acteurs internationaux dans le positionnement industriel du Royaume.

«Le lancement de cette nouvelle unité industrielle s’inscrit pleinement dans la stratégie du Royaume visant à renforcer le taux d’intégration locale et à consolider son positionnement au sein des chaînes de valeur mondiales. La dynamique que connaît notre industrie automobile, aujourd’hui parmi les plus compétitives au monde, continue d’attirer les investissements des leaders internationaux du secteur», a affirmé le ministre.

Il a ajouté que le choix de Leoni d’implanter une douzième usine au Maroc reflète la confiance des grands acteurs mondiaux dans la stabilité et la compétitivité du pays, ainsi que dans sa capacité à accompagner les transformations de l’industrie automobile.

Une usine pensée comme une plateforme industrielle complète

Selon Leoni, la nouvelle unité de Bouskoura a été conçue selon les standards industriels les plus avancés du groupe. Elle intégrera des capacités de production de nouvelle génération, mais également des infrastructures complémentaires destinées à renforcer les compétences et l’innovation.

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Le site comprendra ainsi un centre de formation destiné à accompagner le développement des talents, ainsi qu’un Centre d’innovation et de recherche et développement spécialisé dans les technologies du câblage automobile. Cette orientation vise à accompagner la transformation du secteur, notamment en matière de digitalisation et d’automatisation des processus industriels.

Du côté du groupe, les responsables soulignent le rôle central du Maroc dans la stratégie mondiale de Leoni.

Le directeur financier du groupe, Andreas Krifka, a ainsi indiqué que: «Le Maroc joue un rôle essentiel dans le réseau industriel mondial de Leoni et constitue un pilier important de notre stratégie de croissance à long terme. Avec cette nouvelle unité industrielle, qui deviendra le douzième site de production de Leoni au Maroc, nous poursuivons nos investissements dans les capacités industrielles, l’innovation et le développement durable, tout en renforçant notre proximité avec les constructeurs automobiles internationaux.»

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Dans le même sens, Anis Kammoun, le directeur des opérations du groupe Leoni Wiring Systems a souligné que ce projet représente une étape importante dans le développement du groupe en Afrique du Nord, en mettant en avant:

«Cette nouvelle unité industrielle constitue une avancée majeure pour notre empreinte régionale. Elle met en lumière le rôle stratégique que joue le Royaume dans notre développement.»

Et d’ajouter: «Conçu selon notre feuille de route axée sur la digitalisation et l’automatisation, ce site reflète notre engagement envers l’excellence opérationnelle. Il renforce notre capacité à saisir les opportunités de croissance de l’industrie automobile, tant à l’échelle régionale qu’internationale.»

Le Maroc, un hub automobile en pleine consolidation

Avec la montée en puissance de son industrie automobile, le Maroc s’est imposé ces dernières années comme une plateforme industrielle de référence à l’échelle internationale. Le secteur constitue aujourd’hui le premier poste d’exportation du Royaume, porté par un écosystème de plus en plus intégré et compétitif.

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Dans ce contexte, l’implantation de nouvelles capacités industrielles par des groupes comme Leoni confirme la dynamique de confiance des investisseurs internationaux et renforce le positionnement du Maroc dans les chaînes de valeur mondiales.

Avec ce nouveau site à Bouskoura, Leoni poursuit la mise en œuvre de sa stratégie industrielle au Maroc et confirme son engagement de long terme dans le Royaume. Le projet s’inscrit dans une logique de modernisation des capacités de production, de montée en compétence des équipes et de renforcement de la compétitivité industrielle.

Développée en étroite collaboration avec les autorités marocaines et locales, cette nouvelle unité devrait ainsi contribuer à consolider un écosystème automobile en pleine expansion, tout en accompagnant la croissance des grands constructeurs internationaux.