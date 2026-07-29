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Réhabilitation de la gare routière Ouled Ziane: un budget de 80,7 millions de dirhams, un taux d’avancement de 70%

Le chantier de réhabilitation de la gare routière Ouled Ziane a atteint un taux d'avancement de 70% pour le bâtiment principal. (K.Essalak/Le360)

Par Achraf El Hassani et Khalil Essalak
Le 29/07/2026 à 12h51

VidéoCasablanca s’apprête à offrir un nouveau visage à sa gare routière Ouled Ziane, le plus grand hub de transport interurbain du Royaume. Ce chantier de 80,7 millions de dirhams, qui affiche déjà 70% d’avancement pour le bâtiment principal et 50% pour les quais, est porté par un partenariat institutionnel entre le ministère de l’Intérieur, la commune de Casablanca, la préfecture et Casa Transports.

La gare routière d’Ouled Ziane s’apprête à faire peau neuve. Longtemps fragilisé par des années de vétusté, ce hub névralgique du transport interurbain bénéficie d’un vaste programme de réhabilitation doté d’un budget global de 80,7 millions de dirhams.

Ce chantier d’envergure est porté par un partenariat institutionnel regroupant le ministère de l’Intérieur, la commune de Casablanca, la préfecture d’El Fida-Mers Sultan et la société de développement local Casa Transports. «Ce projet de réhabilitation s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat réunissant la commune de Casablanca, le ministère de l’Intérieur, la préfecture d’El Fida-Mers Sultan et Casa Transports», indique Mustapha Sebbar, directeur de la gare, dans une déclaration pour Le360.

Les travaux progressent à un rythme soutenu. L’aménagement de la gare atteint 70% de réalisation, tandis que la réhabilitation des quais s’élève actuellement à 50%.

Ce projet vise à redonner à la gare d’Ouled Ziane la place stratégique qu’elle mérite dans l’économie locale et nationale, en tant que carrefour majeur accueillant quotidiennement des milliers de voyageurs en provenance et à destination des différentes régions du Royaume.

Des équipements modernes et une capacité d’accueil renforcée

La restructuration du site permettra de livrer une gare routière de nouvelle génération, répondant aux meilleurs standards de confort et de fonctionnalité. De vastes salles d’attente seront aménagées et équipées d’un système d’accès automatisé, complétées par des espaces de restauration et des commerces de proximité.

Lire aussi : Ouled Ziane: où en est le grand lifting de la gare routière de Casablanca?

Les quatorze quais seront redimensionnés et modernisés afin de fluidifier la circulation de l’ensemble de la flotte d’autocars, particulièrement lors des périodes de fort trafic, comme les fêtes de l’Aïd al-Adha.

Digitalisation et contrôle intelligent du trafic

L’expérience voyageur et la gestion opérationnelle reposeront désormais sur un écosystème numérique moderne. Des guichets uniques seront mis en place et une application mobile dédiée sera lancée, permettant aux usagers d’acheter leurs billets à distance en toute simplicité.

La gare sera également dotée d’un dispositif de contrôle automatisé capable d’identifier instantanément chaque autocar dès son entrée sur le site, incluant le type de véhicule, la destination, les horaires de départ et les modalités d’exploitation. «L’objectif est de doter la gare d’infrastructures modernes, conformes aux normes technologiques et aux standards internationaux, avec notamment un nouveau système d’accès des autocars», précise Mustapha Sebbar.

Par Achraf El Hassani et Khalil Essalak
Le 29/07/2026 à 12h51
#gare routière#Ouled Ziane#Casablanca#Chantier de réhabilitation#rénovation

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