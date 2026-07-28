Usine géante d’ammoniac à Laâyoune: le premier financement américain au Sahara vu par l’ambassadeur Buchan et l’USTDA

Un accord a été signé, ce mardi 28 juillet, entre l’Agence américaine pour le commerce et le développement (USTDA) et ORNX. Il porte sur le financement d’une étude de pré-ingénierie de base (Pre-FEED) pour une usine de production d’ammoniac à grande échelle à Laâyoune, construite avec des technologies américaines et capable de produire jusqu’à 560.000 tonnes par an. C’est le premier financement du gouvernement américain en faveur du secteur privé au Sahara marocain.

La signature a eu lieu en présence de l’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Duke Buchan III. «Je suis honoré d’être ici pour annoncer le premier financement du gouvernement américain en faveur du secteur privé au Sahara marocain», a-t-il déclaré, saluant une relation bilatérale «plus forte que jamais grâce à la vision et au leadership du président Trump et du roi Mohammed VI».

Le diplomate a réaffirmé le soutien de Washington à la marocanité du Sahara. «Les États-Unis se tiennent fermement aux côtés du Maroc, notamment par notre soutien sans faille à la proposition d’autonomie du Maroc comme seule base pour une solution juste et durable», a-t-il affirmé.

Pour Duke Buchan III, «le moment est venu de parvenir à une résolution qui libérera encore plus de stabilité et de prospérité pour cette région et le continent africain». «Le statu quo ne peut pas durer», a-t-il insisté.

Today in Laayoune, I joined Wali of Laâyoune-Sakia El Hamra region Abdesalam Bekrate to participate in the signing of a @USTDA funding agreement to support the ORNX Morocco hydrogen and ammonia project — the first U.S. federal financing in Morocco's Sahara. American expertise,… pic.twitter.com/DbUOtaFyyA — Ambassador Duke Buchan (@USAmbMorocco) July 28, 2026

«Notre partenariat tirera le meilleur parti du Maroc et des États-Unis: la beauté du Maroc, sa valeur du travail et ses abondantes ressources naturelles combinées à l’innovation américaine. Ce partenariat apportera la prospérité au Maroc, aux États-Unis et aux populations du Sahara marocain. Ensemble, nous investirons dans un avenir meilleur pour nos deux nations», a conclu l’ambassadeur.

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Le directeur adjoint de l’USTDA, Thomas R. Hardy, a précisé la nature du soutien apporté par l’agence. «Nous fournissons des subventions pour la préparation de projets afin d’accélérer le développement des infrastructures et d’attirer des financements pour la mise en œuvre de projets d’infrastructures essentiels», a-t-il indiqué.

«Dans le cadre de l’accord que nous avons signé ici ce matin avec ORNX, l’USTDA finance l’étude d’ingénierie qui répondra aux questions techniques les plus critiques à ce stade du développement du projet», a-t-il relevé.

USTDA signed an agreement with Moroccan-based joint venture ORNX Laayoune 1 SASU to fund a pre-front end engineering and design study supporting a large-scale ammonia production plant in Morocco’s southern provinces using U.S. technology. @USEmbMorocco https://t.co/F1uMr8B2S4 pic.twitter.com/LwV3kjMWJx — USTDA (@USTDA) July 28, 2026

Selon lui, ce travail «sera réalisé grâce à un partenariat entre des entreprises américaines et marocaines qui fera avancer un projet capable de devenir un pilier du développement industriel au Sahara marocain, renforçant ainsi le rôle croissant du Maroc en tant que hub énergétique et industriel régional».

«La signature d’aujourd’hui est une étape importante, et l’USTDA se réjouit de continuer à travailler dans tout le pays, et en particulier ici à Laâyoune, afin de poursuivre son soutien à une croissance économique large au Maroc et de renforcer la relation bilatérale entre les États-Unis et le Maroc», a conclu Thomas R. Hardy.

Un consortium américain mené par KBR

ORNX a sélectionné pour cette étude un consortium d’entreprises américaines dirigé par le groupe mondial d’ingénierie et de technologies Kellogg Brown & Root LLC (KBR), auquel s’ajoutent GE Vernova, Electric Hydrogen (EH2) et Terabase. Le travail comprendra une évaluation de la technologie des électrolyseurs développée par EH2, des différentes options d’approvisionnement en énergie, ainsi que la détermination de la taille et de la configuration optimales des installations industrielles, complétée par des projections financières détaillées et des modèles économiques.

L’ammoniac est l’un des produits chimiques industriels les plus importants au monde. Il est indispensable à la production alimentaire en tant que composant essentiel des engrais, et il est largement utilisé dans les secteurs de la réfrigération, de la purification de l’eau et de l’industrie manufacturière. Pour le Maroc, ce projet représente une importante opportunité de développement économique dans les provinces du Sud et renforce le rôle du Royaume en tant que partenaire fiable pour répondre à la demande industrielle mondiale.