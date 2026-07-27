Provinces du Sud: l’hommage de Donald J. Trump au Roi et à l’essor de l’axe Tiznit-Dakhla

Le message d’amitié et de reconnaissance adressé par le président américain Donald J. Trump à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, diffusé avec une vidéo publiée sur la plateforme Truth Social présentant la voie express reliant Tiznit à Dakhla et nommée Donald J. Trump Highway, est un geste politique d’une grande portée symbolique. Exprimant sa gratitude envers le souverain marocain et qualifiant cet hommage de grand honneur, l’ancien chef d’État américain a formulé le souhait de parcourir prochainement cette infrastructure stratégique dans son intégralité. Cet événement s’inscrit pleinement dans la continuité de la décision historique adoptée par l’administration américaine en décembre 2020, consacrant la reconnaissance formelle de la souveraineté du Royaume du Maroc sur ses provinces du Sud, indique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mardi 28 juillet.

À l’occasion de cette désignation emblématique, dans un message partagé à travers les réseaux sociaux de sa représentation diplomatique, l’ambassadeur des États-Unis au Maroc a souligné que cet axe routier majeur incarnait concrètement les fruits de la vision stratégique initiée par le roi Mohammed VI, qualifiant le souverain de partenaire essentiel dans la consolidation de la paix et de la stabilité régionales. Dans une déclaration officielle, le diplomate américain a réaffirmé l’engagement inébranlable des États-Unis aux côtés du Maroc afin de soutenir sa souveraineté territoriale, de promouvoir la paix et d’assurer un avenir prospère aux générations futures. Cette prise de position vient corroborer la solidité du partenariat stratégique scellé entre Rabat et Washington, illustrant une convergence de vues constante sur les questions d’intérêt commun, au premier rang desquelles figure l’appui aux grands chantiers de développement socio-économique dans les régions sahariennes, souligne Al Ahdath Al Maghribia.

S’étendant sur près de 1.055 kilomètres, l’axe Tiznit-Dakhla s’impose comme l’un des projets d’aménagement du territoire les plus ambitieux du Nouveau Modèle de Développement des provinces du Sud. Qualifiée d’autoroute à accès libre la plus vaste du Royaume, cette artère névralgique offre aux usagers une voie rapide sécurisée, dimensionnée pour une vitesse de croisière de 100 kilomètres par heure, dotée de dispositifs de signalisation de pointe et d’échangeurs aménagés pour fluidifier le trafic. Lancés de manière progressive à partir de l’année 2015, les travaux ont été découpés en plusieurs tronçons successifs traversant notamment les provinces de Tiznit, Sidi Ifni, Guelmim, Tan-Tan, Laâyoune, Boujdour, Tarfaya, Aousserd et Dakhla. La réalisation de cet ouvrage colossal a mobilisé un tissu dense d’entreprises nationales, de bureaux d’études spécialisés et d’experts ingénieurs, témoignant d’un savoir-faire technologique et logistique entièrement marocain.

Au-delà de son impact sur le transport de voyageurs et le tourisme, cet axe routier constitue désormais le véritable poumon économique et logistique liant le Nord et le Sud du Royaume. Chaque jour, des milliers de poids lourds chargés de produits agricoles, de denrées maritimes, de biens industriels et de matériaux de construction sillonnent cette voie depuis la région de Souss-Massa et la plateforme d’Inezgane en direction des métropoles de Laâyoune et Dakhla, explique Al Ahdath Al Maghribia. Plus encore, cette infrastructure dépasse le cadre purement national pour devenir un important corridor commercial transfrontalier, prolongeant ses flux logistiques vers la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, la Guinée, la Côte d’Ivoire et l’ensemble des marchés de l’Afrique de l’Ouest, affirmant ainsi le rôle du Maroc comme carrefour stratégique et moteur de l’intégration continentale.