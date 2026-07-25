«Amane» et «Madar»: la nouvelle génération de patrouilles intelligentes de la DGSN déployée à Casablanca

«Amane», véhicule de patrouille de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) qui fait son entrée en service à Casablanca avec «Madar». (K.Essalak/Le360)

Imposants, connectés et prêts à intervenir à tout moment, les deux véhicules de patrouille de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) font leur entrée en service à Casablanca.

Pour Redouane Attinaoui, chef de la Sûreté urbaine du district d’Anfa, ce déploiement répond à la stratégie de la DGSN visant à consolider la sécurité dans l’espace public. «Les deux véhicules embarquent des caméras de très haute précision, de nouvelle génération, chargées de détecter les anomalies dans l’espace public et de les transmettre aux équipes de sécurité. Elles ciblent notamment les véhicules et les personnes recherchés», détaille-t-il.

Ces deux véhicules incarnent deux approches complémentaires de la surveillance mobile intelligente, avait précédemment détaillé Loubna El Gamous, commissaire de police principale au sein de la DGSN, dans une déclaration pour Le360.

«Ces deux systèmes ne font pas que surveiller, ils peuvent reconnaître en temps réel les visages des personnes recherchées, ainsi que les plaques d’immatriculation des voitures volées ou suspectées», avait-elle indiqué. Une capacité qui repose sur des algorithmes d’intelligence artificielle combinant vision par ordinateur, reconnaissance biométrique et analyse des scènes en temps réel.

«Cette année, nous avons lancé la deuxième version d’Amane. Il s’agit d’un véhicule de patrouille intelligent équipé de plusieurs caméras et d’un système de vision grand angle. Il analyse les données en temps réel et reconnaît également, de manière automatique, les plaques d’immatriculation avec une précision allant jusqu’à 95%», avait souligné la commissaire.

Amane identifie aussi les personnes recherchées par reconnaissance faciale et envoie des alertes immédiates aux équipes de sécurité dès qu’une situation nécessite une intervention. Madar, de son côté, «est un véhicule transformé en plateforme mobile de surveillance intelligente avec des caméras intégrées de vision à 360°», utilisant le même système d’intelligence artificielle qu’Amane, avait expliqué Loubna El Gamous.

L’objectif de ces deux véhicules est de «donner aux forces de sécurité des outils modernes qui vont les aider à prendre les bonnes décisions au bon moment, rapidement et de manière proactive», avait-elle ajouté.

Amane, un patrouilleur nouvelle génération

Selon la fiche technique du véhicule, Amane est conçu pour renforcer l’efficacité des forces de sécurité sur le terrain. Il intègre un écosystème technologique complet articulé autour de l’intelligence artificielle embarquée, de la reconnaissance en temps réel et d’une autonomie opérationnelle étendue.

Le véhicule est équipé d’un système de surveillance autonome à 360°, composé de 11 caméras personnalisées avec zoom optique. Ce dispositif comprend 4 caméras de coin de toit, 2 caméras latérales de toit et 2 caméras centrales de toit, auxquelles s’ajoute une caméra panoramique effectuant un tour complet en 3 secondes, avec une capacité de zoom atteignant 40 mètres.

Trois caméras LAPI sont dédiées à la lecture automatique des plaques minéralogiques marocaines, avec une précision de 90%, portée à 95% en conditions opérationnelles. Une caméra intérieure assure la reconnaissance faciale du conducteur et de l’assistant, renforçant la sécurité d’accès au véhicule lui-même.

Le mode patrouille IA constitue le cœur analytique du système. Il repose sur une analyse comportementale en temps réel et une détection d’intrusions et d’anomalies basée sur le machine learning, soutenue par un serveur d’analyse embarqué disposant de capacités CPU et GPU dédiées. L’interface web intelligente affiche simultanément les 8 flux caméras et les alertes IA correspondantes.

Le terminal de pointage permet aux agents de communiquer via le réseau interne et d’interroger directement la base centrale pour vérifier l’identité d’un individu ou d’un véhicule en temps réel. Le système d’alertes intègre une géolocalisation précise de chaque événement détecté, qu’il s’agisse d’une plaque signalée ou d’un visage identifié.

Sur le plan de l’architecture physique, le véhicule présente un design extérieur repensé, avec un bloc caméras intégré au toit par impression 3D en ABS. Le pare-chocs, importé du Portugal, intègre 2 caméras latérales pour une couverture angulaire maximale. Le compartiment arrière a été réaménagé pour accueillir l’armoire technique, qui regroupe les modules de traitement IA, de communication, d’alimentation et de gestion des équipements embarqués.

L’autonomie énergétique du véhicule atteint 16 heures de fonctionnement continu. Amane est conçu pour quatre grandes catégories de déploiement, la patrouille urbaine, la sécurité de proximité, la surveillance d’événements et la gestion des foules, la gestion urbaine dans le cadre des villes intelligentes, ainsi que la protection spécialisée des infrastructures critiques.

Madar, une plateforme mobile de surveillance à 360°

Madar transforme un véhicule de série en plateforme mobile de surveillance de haute technologie, en intégrant le même système d’intelligence artificielle qu’Amane. Il repose sur une architecture de vision à 360° et des capacités d’identification en temps réel des individus et des véhicules.

Le gyrophare de Madar est entièrement conçu et imprimé en 3D. Il intègre des caméras haute résolution capables de capturer des mouvements rapides sans déformation, avec une capacité de couverture simultanée allant jusqu’à 6 voies de circulation. Trois caméras sont intégrées sur chaque section du gyrophare, associées à une caméra 360° centrale assurant une couverture sans angle mort. Ces caméras incluent la lecture de plaques d’immatriculation et l’identification des individus.

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La caméra panoramique effectue une rotation complète en moins de trois secondes, offrant une vue instantanée de l’environnement immédiat du véhicule. Le système de signalisation lumineuse de Madar repose sur deux dispositifs complémentaires. Des stroboscopes intégrés derrière la lunette arrière offrent une signalisation haute intensité lors des interventions, tandis que des stroboscopes supplémentaires intégrés au pare-chocs renforcent la visibilité sur le terrain.

Madar bénéficie par ailleurs d’une nouvelle identité visuelle, conférant à la patrouille une image moderne et immédiatement reconnaissable sur la voie publique. Sur le plan fonctionnel, il déploie le même socle algorithmique qu’Amane, avec reconnaissance faciale en temps réel, lecture automatique des plaques minéralogiques, système d’alertes géolocalisées et interrogation de la base centrale via le terminal de pointage embarqué.