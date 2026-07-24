Casablanca: le Complexe The View 360 en cours de démolition, un paysage de ruines sur le littoral

Outre le restaurant éponyme The View 360, le site comprenait notamment un parc pour enfants, Fantasy Park, une salle de fêtes, Taj Al Arousse, ainsi que des espaces commerciaux, dont Mon Jouet. Une visite effectuée sur place ce vendredi matin a permis de constater que plusieurs de ces composantes ont déjà été entièrement rasées. Mon Jouet, Fantasy Park et Taj Al Arousse ont ainsi disparu, laissant place à un paysage de ruines.

Du côté du restaurant, si certaines parties ont déjà été démolies, des ouvriers s’affairent encore à récupérer divers matériaux, en prélude à une démolition totale. Vu de l’extérieur, aussi bien depuis l’océan que depuis la route maritime, le site offre désormais l’image d’un vestige dévasté.

Pour rappel, ce complexe, propriété de la commune de Casablanca, était exploité depuis 2016 par la famille Zouhair, à la suite d’un appel d’offres. Connue pour ses activités dans le délavage industriel à travers la société Sodecasa, ainsi que dans la promotion immobilière via la société Sama, cette dernière bénéficiait d’un contrat de location d’une durée de dix ans.

La décision de ne pas renouveler ce contrat est intervenue à l’issue d’une tournée effectuée il y a près d’un an par le wali de la région, Mohamed Mhidia, accompagné d’élus locaux. Plusieurs dépassements auraient alors été relevés, conduisant les autorités à mettre un terme à l’exploitation du site à l’échéance de la concession. Cette décision a entraîné la fermeture de l’ensemble des activités, affectant aussi bien les structures de restauration que les espaces de loisirs et la salle de fêtes.

Quant à l’avenir du site, une réflexion est d’ores et déjà engagée autour de sa reconversion, avec plusieurs scénarios à l’étude. Parmi les pistes envisagées figure la création d’une grande piscine municipale, inspirée de celle de Rabat.

Le complexe The View 360 s’inscrit dans le prolongement de la corniche de Aïn Sebaâ, une façade littorale appelée à connaître une nouvelle dynamique. Le plan d’aménagement récemment adopté par l’Agence urbaine de Casablanca prévoit, en effet, une requalification progressive de ces zones côtières. Comme l’a indiqué la maire de Casablanca, Nabila Rmili, lors de son passage dans l’émission Grand Format Le360, ces espaces sont désormais classés non constructibles, ouvrant la voie à une reprise foncière et à une future extension du projet de la corniche de Aïn Sebaâ.