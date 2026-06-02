Libération du littoral de Sidi Bernoussi-Zenata: plusieurs établissements, dont The View 360, contraints de suspendre leurs activités

Plusieurs établissements ont été concernés par cette opération menée sous la supervision du wali de la région Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, et du gouverneur de la préfecture de Sidi Bernoussi-Zenata, Nabil Khrouche. Les enseignes ont été contraintes de suspendre leurs activités, sur décision ferme des autorités locales.

Parmi les structures touchées figure le complexe touristique The View 360, considéré comme un fleuron du tourisme local. Ce site, comprenant un café, un restaurant et une piscine, s’était imposé en quelques années comme une destination prisée des Casablancais.

Le site abrite également le complexe sportif Zenata Club (fitness, natation, école de natation, padel, terrains de football et école de football), le distributeur Mon Jouet, un parc pour enfants, le Fantasy Park, ainsi qu’une salle de fêtes dénommée Taj Al Arousse.

Construit il y a moins d’une décennie, le complexe The View 360 avait nécessité des investissements estimés à plusieurs dizaines de millions de dirhams.

Le projet appartient à la famille Zouhair, également active dans d’autres secteurs économiques. À travers la société Sodecasa, celle-ci est notamment impliquée dans le délavage industriel. Elle détient aussi des intérêts dans l’immobilier via la société Sama. Parmi ses réalisations figure le complexe Firdaous, développé sur un terrain relevant de l’ex-Office national du thé et du sucre (ONTS), acquis lors de sa privatisation par la famille Bensalah (groupe Holmarcom), et situé à proximité de la bretelle de l’autoroute urbaine, à l’entrée de Sidi Bernoussi.

La famille Zouhair est également connue pour son engagement politique à travers l’Union constitutionnelle (UC). Lors de la précédente mandature (2015-2021), Saïd Zouhair était membre de la Chambre des conseillers, représentant du collège des chambres de commerce, d’industrie et de services. Une autre membre de la famille, Oumaima, est aujourd’hui membre de la Chambre des conseillers au nom du même parti, l’UC.

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À noter que la libération du domaine maritime concerne l’ensemble de la zone s’étendant des terrains relevant de la commune d’Aïn Harrouda (préfecture de Mohammedia) jusqu’à ceux situés dans la commune d’Aïn Sebaâ (préfecture d’Aïn Sebaâ–Hay Mohammadi).

Libération du littoral de Sidi Bernoussi-Zenata.

Cette façade littorale est appelée à connaître une nouvelle dimension, dans le prolongement de la Corniche de Aïn Sebaâ, avec le nouveau plan d’aménagement récemment adopté par l’Agence urbaine de Casablanca, comme l’a révélé la maire de la ville, Nabila Rmili, lors de son passage à l’émission Grand Format sur Le360.

Ce plan classe désormais ces zones comme non constructibles, ouvrant ainsi la voie à l’expropriation des terrains privés situés dans ce périmètre et, par conséquent, à une future extension du projet de la corniche d’Aïn Sebaâ.