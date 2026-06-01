Casablanca: macabre découverte du corps calciné d’un jeune conducteur InDrive

Délimitation d'une scène de crime par des unités scientifiques et techniques, qui opèrent des prélèvements à analyser par la suite en laboratoire. . DR

Les services de la gendarmerie royale de la région de Casablanca, toutes unités confondues, enquêtent activement pour établir l’ensemble des faits ayant conduit au meurtre d’un jeune homme, un chauffeur de VTC enregistré sur la plateforme InDrive, âgé d’une vingtaine d’années. Son corps entièrement calciné a été retrouvé dans une zone en friche de la localité d’Ouled Azzouz, dans la banlieue de la ville.

Selon Al Akhbar de ce mardi 2 juin, la dépouille de la victime, originaire de Sidi Taïeb (province de Kénitra), a été découverte lors d’une patrouille de routine de gendarmes. Selon les premiers résultats de l’enquête, le jeune homme avait disparu au troisième jour de l’Aïd al-Adha, dans des circonstances qui restent à préciser. Il était alors au volant d’une Renault Clio noire, que les autorités n’ont pas encore localisée.

La disparition de son véhicule conforte la thèse d’un enlèvement, suivi d’un assassinat, le (ou les) assassin(s) ayant tenté de dissimuler leur crime en réduisant en cendres le corps de la victime, avant de s’emparer de sa voiture. L’affaire, que les autorités jugent particulièrement grave, a immédiatement mis en état d’alerte l’ensemble des services de police de la wilaya de Casablanca. Un commando spécialisé de la gendarmerie, des unités scientifiques et techniques, des chiens policiers et des moyens technologiques avancés, ont été mobilisés sur les lieux du crime pour une inspection exhaustive.

Ce tragique fait divers rappelle aux Casablancais un meurtre au mode opératoire similaire, survenu en avril dernier: un septuagénaire, chauffeur de taxi, tué par deux de ses confrères. L’assassinat de ce jeune homme leur évoque aussi le récent vol d’un taxi par un individu qui, armé d’un coutelas, avait ensuite utilisé ce véhicule pour dépouiller des femmes.

En ce qui concerne ces derniers faits, la police judiciaire de Hay El Hassani, dans la banlieue de Casablanca, était parvenue quelques jours avant l’Aïd, à interpeller un individu ayant de nombreux antécédents judiciaires. Ce multirécidiviste avait été arrêté juste après avoir commis deux vols à l’arrachée sur deux femmes qu’il avait embarquées à bord du taxi qu’il avait volé, avant d’être arrêté en flagrant délit, au volant, non loin de Casablanca, relate Al Akhbar.

Le quotidien rappelle aussi qu’il y a deux ans, la police judiciaire de Rabat avait été en charge d’une affaire aux caractéristiques similaires: un conducteur enregistré sur la plateforme InDrive, contacté par deux individus pour un trajet de Rabat à Témara, avait été tué, et son corps jeté en chemin, dans la forêt de Sidi Bettache. Les deux criminels, arrêtés et entre-temps jugés, avaient été condamnés à une peine de prison à perpétuité.