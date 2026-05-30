Société

Zoo de Aïn Sebaâ: naissance rare d’un petit tapir, une première au Maroc

Le petit tapir terrestre du Brésil (Tapirus terrestris), né au Zoo de Aïn Sebaâ. Sa mère, Trompette, est née le 8 mars 2020 au Zoo de Bordeaux Pessac.

Le zoo de Aïn Sebaâ à Casablanca a récemment été le théâtre d’un événement aussi rare qu’émouvant, avec la naissance d’un petit tapir, une première du genre au Maroc. Après près de 13 mois de gestation, la femelle prénommée Trompette a donné naissance à un petit en parfaite santé, suscitant une vive émotion parmi les équipes du parc.

Par Wadie El Mouden
Le 30/05/2026 à 16h54

Cette naissance, survenue le 16 mai dernier, revêt un caractère exceptionnel. Chez le tapir, les mises bas sont en effet peu fréquentes, la femelle ne donnant généralement naissance qu’à un seul petit à la fois. Chaque naissance constitue ainsi un événement précieux pour la préservation de l’espèce.

Dans une vidéo publiée à cette occasion, les responsables du parc ont salué «le succès de cet événement», qu’ils attribuent aux efforts constants des équipes du zoo, engagées chaque jour dans le bien-être animal, la protection de la faune et la conservation des espèces menacées.

Originaire d’Amérique du Sud, le tapir brésilien est aujourd’hui considéré comme une espèce rare et menacée d’extinction dans son habitat naturel. Le zoo de Aïn Sebaâ est actuellement le seul établissement au Maroc à accueillir cet animal, ce qui confère à cette naissance une importance particulière.

Le petit tapir terrestre du Brésil (Tapirus terrestris), né au Zoo d’Aïn Sebaâ. Sa mère, Trompette, est née le 8 mars 2020 au Zoo de Bordeaux Pessac.

Au-delà de l’émotion qu’elle suscite, cette venue au monde marque une étape importante dans les efforts de conservation et de suivi de cette espèce fragile. Elle symbolise aussi un espoir pour la préservation de la faune sauvage et la transmission de ce patrimoine naturel aux générations futures.

Par Wadie El Mouden
Le 30/05/2026 à 16h54
#Zoo de Aïn Sebaâ#Maroc#Casablanca#faune sauvage#Amérique latine

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